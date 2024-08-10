【奥运会】加时赛候补球员立功 西班牙男足力挫法国夺冠

卡梅洛球赛结束前候补上场成为西班牙制胜奇兵，在加时赛梅开二度，为西班牙夺得史上第二枚奥运男足金牌。

（巴黎综合电）凭借候补球员卡梅洛（Camello）在加时赛的两个进球，西班牙队在2024年巴黎奥运会男子足球决赛上以5比3击败主场作战的法国队夺金，两队在正赛时间踢成3比3平局。

米约（Millot）在开赛后11分钟就为法国队拔下头筹，不过西班牙在随后的短短10分钟内连进三球，以3比1反超领先；洛佩兹（Lopez）在第18与第25分钟梅开二度，巴埃纳（Baena）第28分钟锦上添花，为西班牙建立3比1的半场优势。

法国队在下半场发动反攻，阿克利乌什（Akliouche）在第79分钟收复一城后，马特塔（Mateta）在伤停补时第三分钟绝平，将比赛拖入加时赛。

卡梅洛加时赛立奇功

加时赛进入卡梅洛表演时间，这名球赛第83分钟才替补上场的球员在第100分钟为西班牙队再次建立领先优势，并在加时赛伤停补时第一分钟再添一球，为球队锁定这枚男足金牌。

这是继1992年巴塞罗那奥运会后，西班牙队第二次赢得男足金牌。三年前的东京奥运会，他们是银牌得主，决赛以1比2不敌巴西队，屈居亚军。

主帅圣德尼亚（Santi Denia）将这场胜利归功于球员的努力。

他说：“教练不会上领奖台。这个舞台是为球员而设的，他们做到了，他们像一家人在战斗。很幸运的，我们拿到了这枚西班牙队一直在努力争取的金牌。”

决赛击败法国队，西班牙队赢得历史上第二枚奥运男足金牌。（法新社）

德拉富恩特：西班牙应更重视足球

刚率队夺得今年欧洲足球锦标赛冠军的西班牙国足主帅德拉富恩特（De La Fuente）希望，这枚奥运金牌能让西班牙人更重视足球运动。

三年前的东京奥运会，正是德拉富恩特带领西班牙23岁以下队出征，随后他才被委任为国家队主帅。

他说：“我们不知道自己今年取得了什么成就，我们对西班牙足球的重视程度不够。让我们摆脱偏见，真的，几乎没有球队能做到这一点。

“（除了国家队与奥运队）我们在去年的19岁以下和21岁以下欧锦赛也取得了亚军。让我们重视今天所取得的成就，这是历史性的一夜，我们经历了史诗般的故事，这将载入奥运与西班牙体育的历史。”

德拉富恩特特别点名洛佩兹与巴埃纳这两名球员在本次奥运会的表现。这两名球员随西班牙国家队夺得今年的欧锦赛冠军，是自1984年法国球员鲁斯特（Rust）后，同时夺下欧锦与奥运冠军的球员。

法国队主帅亨利为球员的表现感到骄傲。（法新社）

亨利为法国队表现感到骄傲

另一方面，寻求自1984年洛杉矶奥运会后再次称霸男足失败后，法国队主帅亨利（Henry）还是高度表扬了球员的表现。

他说：“我告诉球员，他们完成了一些神奇的事，我很为他们感到骄傲。最终，我们还是赢得了奖牌，虽然结果不是我们最想要的，但这还是一个很特别的夜晚。

“对我来说，整支球队都全心全意地投入战斗是最重要的。最后的结果确实不理想，但是我们不能说球队没有争取，每一场比赛，他们从第一分钟到最后一刻，都很努力地争取最好成绩。

“我更希望这是一场胜利，不过我们还是必须庆祝。这是我一生中第一次输掉了决赛仍赢得一样的奖牌。

“这就是奥运会的伟大。这是一次人类非凡的经历，这个团队赢得了我一辈子的尊重。”