【奥运会】女子钩球赛不敌荷兰 中国获银追平历来最好成绩

（巴黎新华电）中国女子钩球队新加坡时间星期六（8月10日）凌晨在巴黎奥运会女子钩球决赛收获银牌，她们与荷兰在常规时间内打成1比1平后，在点球大战1比3不敌对手。

虽然无缘冠军，但这枚银牌追平中国女子钩球队在奥运会史上的最佳战绩。她们在2008年北京奥运会同样闯入决赛，最终输给的对手也是荷兰。

荷兰是卫冕冠军，本届奥运她们和中国分在同个小组，当时荷兰以3比0胜出。决赛再战，中国凭借陈怡在第一节首开纪录，她们将优势维持到最后一节，但荷兰在关键时刻扳平比分，双方在常规时间战成1比1平。

点球大战也叫23米球决胜，中国前两球进攻均被挡出，荷兰则完成两个进球。荷兰的第三球进攻超时，中国队钟嘉琪骗过守门员并将比分改写为1比2。荷兰攻进第四球，至此锁定了胜利。荷兰是女子钩球的劲旅，她们过去四届奥运会三次获得金牌，连续七届奥运会站上领奖台，可说是近乎无敌的存在。

中国队主教练安南赛后接受新华社采访时说：“我为队员们感到骄傲，大家在一起，每天都很努力，这是我们集体艰苦工作的结果。赛前人们总是说我们会大比分输掉比赛，但是今晚我们做得很好，我们比以往任何时候都做得更好。我们拿到了奥运会银牌，值得骄傲。”

第三名属于前一天在铜牌战打败比利时的阿根廷，有趣的是，本届奥运女子钩球赛的前三名和2008年北京奥运一模一样。