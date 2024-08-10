【奥运会】击败中国选手 阿尔及利亚女拳手伊曼内夺金

（巴黎路透电）巴黎奥运会金牌对阿尔及利亚女拳手伊曼内·凯利夫（Imane Khelif）来说别有一番滋味，卷入性别争议风波，承受不少网暴的她星期六（8月10日）在女子拳击66公斤级决赛，以5比0击败中国选手杨柳夺冠。

她去年与中华台北选手林郁婷在世锦赛因未通过性别测试，而被国际拳击协会（International Boxing Association，IBA）取消资格，在各大社交平台引发热烈讨论。对于本届奥运会，国际奥委会沿用2016年和2021年奥运会的规则，并强调两人符合参赛资格。IBA本身在去年，因治理不当和贪腐丑闻，被国际奥委会除权并驱逐。

在本届比赛中，伊曼内是在争议中晋级决赛的。她的意大利对手安吉拉·卡里尼（Angela Carini）对阵46秒后宣布放弃比赛，她在场上说“不公平”，并跪在地上痛哭。

后来，安吉拉回到意大利接受采访时希望结束这场风波，并向伊曼内道歉。然而，反对伊曼内的大有人在，最有影响力的包括美国前总统特朗普和《哈利·波特》作者J.K.罗琳等。

25岁的伊曼内赛后在新闻发布会上说：“我是一个像任何女人一样的女人。我生为女人，一直以女性身份生活，但成功会招来敌人，他们无法消化我的成功，而这也赋予我的成功一种特殊的滋味。”

IBA当时的测试结果显示，伊曼内和林郁婷体内有XY染色体。一般来说，大多数女性拥有两个X染色体（XX），而大多数男性拥有一个X染色体和一个Y染色体（XY）。

但是，遗传存有变异也呈现出多样态，许多专家强调，仅根据是否有Y染色体来断定某人是男性或女性是不可能的。

伊曼内通过翻译告诉记者：“八年的艰辛，八年的疲惫不堪，八年的不眠之夜……这真是太棒了。”

获胜后笑容满面手舞足蹈 与对手杨柳拥抱

伊曼内是第一位获得奥运会拳击金牌的阿尔及利亚女运动员，也是非洲女性中的第一个。她在比赛中得到现场观众的巨大支持，许多阿尔及利亚人，其中包括很多女性，涌向体育馆为她加油打气。

她获胜后与对手杨柳拥抱，笑容满面，手舞足蹈。跟着在拳击台下，队友们把她高高举起绕场一周。她举着国旗，沉浸在一片掌声中。

林郁婷被波兰对手开性别玩笑

至于一同卷入性别认定风波的中华台北的林郁婷，本地时间星期天（11日）凌晨出战女子57公斤级决赛之前，则被波兰对手朱莉娅·塞雷梅塔（Julia Szeremeta）开性别玩笑。朱莉娅在社媒转发梗图嘲讽林郁婷，内容为她与教练的对话，其中一句话经翻译，是“你是争夺金牌的最后一个女人”。

虽然朱莉娅已经删除这个限时动态，但不少网民仍前往她的社媒留言斥责，要她理性看待这件事。