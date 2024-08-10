【奥运会】约基奇砍三双 塞尔维亚力克德国得男篮铜牌

塞尔维亚男篮以93比83击败德国队，于新加坡时间星期六（8月10日）晚夺得巴黎奥运会男篮铜牌。塞尔维亚球星约基奇（Jokic）全场砍下三双，在半决赛惜败美国男篮后成为季军。

约基奇首节就送出六记助攻，助塞尔维亚队以30比21取得领先。第二节双方皆哑火，德国队全节只拿到17分，塞尔维亚队只获16分，神射手博格丹诺维奇（Bogdanovic）拿到个人第三犯不得不下场休息，塞尔维亚队以46比38领先12分结束半场。

下半场塞尔维亚队率先发难，将领先扩大至64比45，德国队喊出暂停。暂停回来后德国队进攻逐渐起色，哥哥莫里茨·瓦格纳（Moritz Wagner）找到手感，先是连续命中两记三分，之后通过漂亮的突破在内线造成杀伤。德国队成功缩小劣势，将比分追至63比72进入末节。

第四节约基奇发威，助攻得分篮板样样拿手，砍下19分、12个篮板和11次助攻的三双数据终结比赛。塞尔维亚队以10分优势力克2023年男篮世界杯冠军德国队，拿下巴黎奥运会男篮的铜牌。

虽然弟弟弗朗茨·瓦格纳（Franz Wagner）摘下德国队全队最高的18分，但去年篮球世界杯的MVP（最有价值球员）施罗德（Schroder）这场发挥有失水准，全场11投仅四中，虽然送出六记助攻依旧于事无补。

德国队曾在去年男篮世界杯的半决赛中，以两分险胜美国男篮，并在决赛中击败塞尔维亚队夺冠。塞尔维亚男篮则在此届巴黎奥运会半决赛惜败美国，铜牌赛中成功复仇德国队拿下奥运铜牌。