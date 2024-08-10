【图观奥运】地板动作绚烂夺目 霹雳舞初登场日本摘金

在擂台上展现摇滚步、地板动作、定格等绚烂动作，巴黎奥运会新兴项目举办地协和广场青春活力再现。

霹雳舞首次亮相奥运会，日本两届世界冠军、25岁的汤浅亚美（B-Girl Ami，图）本地时间星期六（8月10日）凌晨在决赛以3比0战胜立陶宛去年世界冠军得主、17岁的多米尼卡·巴内维奇（Dominika Banevic，B-Girl Nicka），获得女子组冠军。铜牌则由中国18岁选手刘清漪（B-Girl 671）摘下。

友谊第一，比赛第二。成绩揭晓当下，银牌得主多米尼卡（左）没有太多失落，大方上前祝贺汤浅亚美夺冠。（路透社）

美国饶舌歌手Snoop Dogg特邀作为比赛的开场嘉宾，国际奥委会主席巴赫（Bach）也在观众席上跟着节拍鼓掌。

共有17名女将参赛，比赛分为预选赛、小组赛及淘汰赛阶段。选手们进行一对一单挑，轮流表演一分钟，一共三轮，并由裁判判定每轮胜负。

擂台上不乏中年选手

虽说这个项目多数时候是年轻人的天下，但擂台上也不乏中年选手。日本2021年世界冠军福岛亚由美（B-Girl Ayumi）以41岁之龄参赛，作为夺冠热门之一的她虽然在八强出局，但无阻她作为霹雳舞传奇之一的地位。

41岁的日本选手福岛亚由美在巴黎奥运会女子霹雳舞项目中表演。（路透社）

只不过，霹雳舞无缘下届2028年洛杉矶奥运会，因此在男子组比赛星期天（11日）凌晨结束后，观众们短期内难以在奥运会中再看到霹雳舞竞技。