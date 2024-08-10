墨士廉父亲：儿子流泪或是因没能给新加坡更好生日礼

在巴黎奥运会上夺得男子水翼风筝板铜牌后，墨士廉却在众人掌声背后哭了。他的父亲瓦伦丁认为，儿子或许想送给新加坡更好的生日礼；母亲丁慧卿则表示，看墨士廉如何处理个人挫折，勇敢地面对世界，令她感到更加自豪。

17岁的我国水翼风筝板好手墨士廉星期五（8月9日）在巴黎奥运会上摘铜，为庆祝59岁生日的新加坡献上礼物，成为新加坡史上最年轻的奥运夺牌者，也是第一位在奥运会上夺牌的本地帆船选手。然而，这位阳光大男孩在开心站上领奖台前，其实哭红了眼。他久久不肯下船，只为平复情绪，上岸后也与母亲丁慧卿相拥许久。

这个拥抱的时间比两人赛前拥抱时要长许久，丁慧卿之后在接受《联合早报》的访问时哽咽说：“他哭了，我从他12岁后就没看过他哭，比赛从来没有。他会伤心，但从来不哭，这样的哭法真的没有。我很心疼。”

墨士廉上岸后与母亲丁慧卿相拥许久。（谢智扬摄）

谈到儿子的眼泪，墨士廉的瑞士籍父亲瓦伦丁·梅德（Valentin Maeder）认为，墨士廉应该是想送给新加坡更好的生日礼物。

他说：“他的眼泪肯定代表了失望，他为无法为新加坡送上更好的礼物而感到失望。

“他就是想赢，但这很正常。大家都想要赢，不是吗？

“那是一种情绪。我觉得他很快就会好起来的，因为他没有犯下什么重大失误。可能有些人就是刚好在正确的时间点、在正确的条件下，采用了正确的设置。

“他只是对无法表现出自己的最佳水平而感到失望，所以那是正常情绪。这不会因此改变他所选择的路，他之后还是会不断尝试。”

哭反而是冠军心态体现

墨士廉不止一次说过，很感激也很感恩国人给予他的踊跃支持。问妈妈是否觉得墨士廉是因为无法拿下大家所期待他能拿下的金牌而哭，她小声回应：“嗯。”

墨士廉一向给人沉着、乐观、积极向上的感觉，但我们似乎都忘了，他还不到18岁，哭也不一定是软弱的表现，有时反而是一种冠军心态的体现。

一般人或许觉得自己尽力就好，能够夺牌，不论什么颜色都已高兴至极，但铜牌对于今年一整年赢得了所有参与比赛的他来说，实属安慰奖。他不甘心，因为他知道自己可以做得更好，毕竟这个男孩在11岁时就将目标定在世界冠军。

或许大家当时都觉得那是童言童语，但墨士廉只用了短短五年，就在16岁之幼龄当上了世界冠军，而且不是一次，而是两次。

丁慧卿：看他如何处理个人挫折 令我更自豪

墨士廉的父亲瓦伦丁·梅德和母亲丁慧卿在比赛结束后，接受记者的采访。（何欣颜摄）

但成熟的墨士廉还是在擦干眼泪后，带着微笑面对媒体的采访。更难能可贵的是，他的第一句话是恭喜和称赞自己的对手，并表示“一切都还没结束”。

他说：“我一定会继续努力。我的目标是通过我在这项运动中的努力，给大家带来快乐，所以它永远不会结束。”

随着世界帆船联合会之前宣布2028年洛杉矶奥运会的帆船赛项目不变，意味着水翼风筝板届时将继续亮相，而墨士廉也答应了，四年后会再战奥运。

丁慧卿事后再告诉记者，对于这个儿子，她现在更自豪了。“因为我知道他如何处理个人的挫折，勇敢地面对这个世界。他明白感恩不是把你的个人情绪扣在袖子上，让全世界看到”。