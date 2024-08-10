【奥运会】队友受伤候补变正选 埃塞俄比亚选手一举夺冠

（巴黎综合电）两个星期前因为队友受伤才从候补成为正选，埃塞俄比亚选手托拉（Tola）星期六（8月10日）在巴黎奥运会男子马拉松比赛，跑出了新奥运纪录的夺冠成绩，一举站上奥运之巅。上两届冠军、肯尼亚传奇基普乔格（Kipchoge）职业生涯首次退赛，奥运生涯谢幕。

托拉以2小时06分26秒率先冲线，打破了肯尼亚已故选手万吉鲁（Wanjiru）在2008年北京奥运跑出的原2小时06分32秒奥运纪录，成为埃塞俄比亚第四名奥运男子马拉松冠军。

托拉本来是埃塞俄比亚的候补选手，但因为队友莱马（Lemma）临时受伤，才拿到了参赛资格。他说：“我做好了全部准备，知道我能实现梦想。我很高兴今天我做到了。”

（左起）男子马拉松银牌得主阿卜迪、金牌得主托拉和铜牌得主基普鲁托。（路透社）

东京奥运铜牌得主、比利时的阿卜迪（Abdi）在本届更上一层楼摘银，以2小时06分47秒完赛。肯尼亚的基普鲁托（Kipruto）则以2小时07分摘铜后，将奖牌献给今年2月因车祸逝世的队友兼男子马拉松世界纪录保持人基普图姆（Kiptum）。

首次退赛三连冠失败 基普乔格：历来最糟马拉松

基普乔格（中间橙黄衣选手）一开始是领跑大部队选手之一，但他过后因背部不适退赛。（法新社）

39岁的肯尼亚传奇基普乔格三连冠失败，他在开赛后30公里处（全场42.195公里）因背部不适而退赛。他说：“这对我来说是艰难的时刻，这是我历来最糟的马拉松，我从来没有无法完成比赛过，这就是人生。”

他也排除了参加下届洛杉矶奥运会的可能性。“你或许会看到我以另一种面向，例如以激励他人的方式参与，但我不会参赛。”

对于是否将在巴黎奥运会后退役，他说：“我不知道下一步是什么，我需要回去坐下，尝试思考我21年来的高水平马拉松生涯。”但他也说，他未来还是会尝试跑一些马拉松比赛。

随着男女马拉松皆结束，主办方会在当地时间10日晚上举办全民马拉松，让全球2万零24名业余马拉松爱好者能和专业奥运选手一样，在同一条路线参赛，是奥运历来首次。除了跑全程的马拉松，主办方也设立另一项10公里长跑活动，同样让2万零24名选手参与。