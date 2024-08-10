【奥运会】500米单人皮艇排第23 陈洁娴：表现很满意

我国皮艇女将陈洁娴新加坡时间星期六（8月10日）在巴黎奥运会女子500米单人皮艇比赛通过半决赛考验，最终在争夺更好排名的决赛C中，以第23名收场。

32岁的陈洁娴星期三（7日）从预赛晋级后，在星期六的第一场半决赛中，以1分55秒15排名小组第六。

根据规则，四场半决赛中各场前两名可以晋级决赛A争夺金银铜牌；第三名和第四名参加决赛B；第五名和第六名参加决赛C；第七和第八则被淘汰。

陈洁娴接着在决赛C以1分56秒55，排在八位选手中的第七位，最后名列所有40位选手中的第23名。新西兰奥运史上最成功运动员丽莎·卡林顿（Lisa Carrington）完成卫冕，以1分47秒36打破奥运纪录，拿下个人本届第三金及历来第八金。

陈洁娴：我能在这里不是侥幸

陈洁娴赛后说，她对自己半决赛的表现很满意，能够闯入决赛C让她排名前24，超出了她的想象。

她说：“我本来期望能在决赛C有更好的表现，但我无法在最后100米维持我强劲的节奏。

“我的表现巩固了我作为一名运动员的信念。我很遗憾错过了东京奥运会（两次在资格赛以毫厘之差错过奥运资格），但我现在知道我属于奥运选手的级别。我能在这里不是侥幸。”

陈洁娴的教练李伟良也对她的表现感到满意。他说：“她努力拼搏，在每一场比赛都进步，在决赛C强力收场，获得第23名。当然我们希望她能以更好的方式完结，但工作还在进行中。”

陈洁娴是我国历来第二位参加奥运会的皮艇选手。我国女将李伟玲曾在2012年拿到奥运资格，并在500米单人皮艇最终排名第22。当年只有25位选手参赛，并没有设立决赛C，李伟玲在第二场半决赛排名第七后结束征途。