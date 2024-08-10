【奥运会】曹缘10米跳台夺金 中国包揽全部八枚跳水金牌

中国选手曹缘于新加坡时间星期六（8月10日）晚上成功卫冕，夺下巴黎奥运会男子10米跳台金牌。中国跳水“梦之队”此届包揽全部八枚跳水金牌。日本17岁小将玉井陆斗拿到银牌，英国选手诺亚（Noah）摘获铜牌。

前四轮曹缘与玉井陆斗紧咬比分。曹缘第一跳就得到96.90分取得领先，日本选手玉井陆斗第二跳发挥出色，拿到95.40分，以0.1分反超至第一。两位在四轮后只相差2.75分，但玉井陆斗在第五轮出现严重失误，只拿到39.1分，而曹缘稳定拿下88.8分拉开差距。

玉井陆斗在第六轮拿出3.6难度的动作，毫不怯场跳出惊艳发挥，裁判纷纷打出高分。此跳他拿到全场最高的99分，以507.65分守住银牌。曹缘则以547.50的总分，领先39.85分拿下金牌。

玉井陆斗三年前以14岁的年龄亮相东京奥运会，以431.95分排名第七。

24岁的英国选手诺亚虽然在第一跳只排名第六，但之后在第五、第六跳分别拿下93.6和94.35的高分，以497.35的总分拿下铜牌。

另一名中国选手杨昊发挥失常，12名选手中垫底完赛。他是本届双人10米台冠军，这是中国跳水“梦之队”三年前在东京奥运会上丢失的唯一跳水金牌。此届巴黎奥运会“梦之队”成功包揽全部八枚跳水金牌，完美收官。