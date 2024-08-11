【奥运会】国际奥委会主席巴赫宣布不再连任

（巴黎讯）国际奥委会主席巴赫（Bach）表态不会寻求第三度连任。

巴赫从2013年开始担任国际奥委会至今主席，这名70岁的德国律师说：“新时代就要有新领导。”

他说，之前被要求连任，但他坚称自己不会试图通过修改奥林匹克宪章来延长任期。宪章规定主席任期最长为12年。

他向奥委会成员说：“我知道，这么做将令很多人失望，但这是对奥林匹克运动（Olympic Movement）的最佳决定。”

2025年3月选出新主席

奥委会的新主席会在国际奥委会2025年3月18日至21日在希腊举行的第143届会议上选出，并于次年6月就职。

据悉，目前的人选包括津巴布韦前泳手柯丝蒂·考文垂（Kirsty Coventry）、来自阿鲁巴的现副主席妮可·霍韦尔茨（Nicole Hoevertsz）、世界田联主席塞巴斯蒂安·科（Sebastian Coe），以及身为国际奥委会执委会委员的约旦王子费萨尔（Prince Faisal）。

巴赫曾在1976年奥运会在花剑团体赛中为当时的西德夺金，37岁时被投选为国际奥委会委员，之后在国家奥委会中担任了许多重要职务，包括创始国际奥委会运动员委员会以及接替前主席罗格（Rogge）。

在2013年被选为主席时，巴赫以“要么改变，要么被改变”为口号，声称要体现奥林匹克精神的复兴，尤其是举办成本更低、更环保的奥运会。

他再三强调，反对抵制体育运动，致力于在政治冲突与奥运会之间划清界限。

至2034年的夏季和冬季奥运会，举办地点已决定，下一任主席可以安心地部署更长远的未来。巴赫也透露，2036年与2040年奥运会的潜在申办者兴趣也很高。