【奥运会】柯里四记三分射下金牌 美国完成奥运男篮五连冠

凭借柯里神准的三分命中率，美国男篮击败法国连续五届夺冠。不过这次的夺冠过程惊心动魄，四年后的洛杉矶奥运会势必面临更严峻的考验。

最后时刻连续投中四记三分球终结悬念，柯里（Curry）连续第二场在奥运赛场打出标志性比赛。在新加坡时间星期天（8月11日）凌晨的巴黎奥运会男篮决赛中，美国98比87力克东道主法国，连续第五届奥运摘金。

美国全场掌握局面，在比赛还剩5分25秒时领先10分。可是法国之后连得七分将分差追近至三分。关键时刻，柯里站了出来，连续四次投中三分球，终结悬念。

其中在比赛还剩35秒时，柯里面对对方两名球员防守，后撤步后仰投中高难度三分球，将分差拉大到九分。确定胜局的情况下，柯里做出了标志性的“晚安”庆祝动作，意为大家不必再继续熬夜看球，悬念已经结束。

柯里：投篮时脑海是空的

赛后回忆这四记关键三分球时，柯里说：“在那一刻，我的脑海是空的。我没有关心当时的局面，我就只是投一个篮。谢天谢地，这球进了，帮助我们稳定住了局面。之后就只是保持节奏和信心来赢下比赛。”

柯里本场得到24分，全部来自三分线外。在小组赛表现不佳的情况下，这位历史最佳三分射手在奥运半决赛和决赛连续打出高水准。柯里在36岁终于得到了第一枚奥运金牌，也证明了即便是在身体对抗更激烈的国际篮球赛场，他同样是历史级别的巨星。

文班亚马全场得分最高，无奈还是无法为法国队扭转局面。（法新社）

法国球星文班亚马全场得分最高

美国队中的另两位巨星詹姆斯（James）和杜兰特（Durant）分别得到15分和14分，布克（Booker）也得到15分。法国方面，文班亚马（Wembanyama）得到全场最高得26分，亚布塞莱（Yabusele）得到20分。

自2008年北京奥运重夺冠军以来，美国男篮已经连续五届奥运夺金。不过由于其他国家篮球实力上升，美国面临的挑战已经越来越严峻。

本届比赛中，美国在半决赛对阵后来获得铜牌的塞尔维亚时，第四节竟一度落后17分，最后一节大反攻扭转局面，胜得惊心动魄。决赛对阵法国，美国也要依靠柯里的发挥才能奠定胜局。

美国队虽然成功夺冠，然而他们在奥运赛场上所面临的挑战已越来越严峻。 （路透社）

美国队面临的挑战越来越严峻

在半决赛和决赛中，39岁的詹姆斯和35岁的杜兰特都有单防塞尔维亚中锋约基奇（Jokic）或法国中锋文班亚马的表现。超级巨星如此卖命防守，在美国职业篮球赛（NBA）中已经不多见。

这是詹姆斯、杜兰特和柯里三大巨星第一次合体，三人表现明显比其他队友高出一筹，场均得分位列队内前三位。

四年后在洛杉矶，詹姆斯将是43岁，几乎肯定不会再出战，杜兰特和柯里即便能够出战，也是接近40岁的球员。而美国篮球年轻一代实力相比于其他篮球强国没有明显优势，一年前在篮球世锦赛中仅名列第四就证明了这一点。2028年美国男篮能否在主场再夺一冠？这是一个大大的疑问。