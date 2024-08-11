【奥运会】中华台北拳击手林郁婷远离性别争议夺冠 中国李倩75公斤级赛事封后

（巴黎综合电）卷入性别争议的中华台北拳手林郁婷在女子57公斤级比赛击败对手夺冠，她称近期远离了社媒争议，全心投入比赛。中国拳手李倩则在女子75公斤级比赛封后。

林郁婷在本地时间星期天（8月11日）凌晨的赛事中以5比0击败波兰对手朱莉娅·塞雷梅塔（Julia Szeremeta）。林郁婷比朱莉娅高10公分，比赛中快速占上风，更在后几轮保持从容和稳定，夺下中华台北的首枚女子拳击金牌。

她赛后向拳击场的四角鞠躬，再跪下用双拳敲打帆布。颁奖典礼时，原本从容的她在站上领奖台时泪崩。

林郁婷说：“身为高级运动员，我必须完全封闭社媒的争议，全心投入比赛。有一些争议是从教练听说的，但我没有很在乎。”

林郁婷与阿尔及利亚选手伊曼内·凯利夫（Imane Khelif）近期卷入性别风波，最有影响力的反对者包括美国前总统特朗普和《哈利·波特》作者J.K.罗琳等。

性别争议的起源在于国际拳击协会之前的测试结果显示，伊曼内和林郁婷体内有XY染色体。大多数女性拥有两个X染色体（XX），而男性大多数拥有一个X和一个Y染色体（XY），因此她们在之前的世锦赛都被剥夺参赛资格。

然而，遗传存变异也呈现出多样态，许多专家强调仅根据是否有Y染色体来断定性别是不可行的。因此，她们还是获得奥运会的参赛资格。

林郁婷说：“这几年来我受尽了挣扎和心碎，但梦想终于成真了。”

李倩三度征奥终夺冠

中国拳手李倩在同日凌晨的女子75公斤级赛事中以4比1击败巴拿马选手雅典娜·拜伦（Atheyna Bylon）封后。

这是李倩第三次征奥，她之前在里约奥运会和东京奥运会分别获得铜牌和银牌，终于在这届奥运顺利夺冠。这是中国在本届奥运会拳击赛事中的第三枚金牌。