【奥运会】费思创奥运纪录夺金 完成女子1500米三连冠

（巴黎综合电） 肯尼亚中长跑健将费思·基普耶贡（Faith Kipyegon）以创奥运纪录的3分51秒29夺得女子1500米跑冠军，连续三届称霸这个项目。

这个成绩比费思三年前在东京奥运会所创下的3分53秒11的旧大会纪录快了近乎两秒。澳大利亚选手杰西卡（Jessica Hull）以3分52秒56夺得银牌，铜牌归英国选手乔治亚·贝尔（Georgia Bell）。

女子5000米银牌失而复得

在夺下这枚1500米金牌之前，费思已经在女子5000米项目夺得银牌，不过这枚银牌来得一波三折，费思原本被取消资格，经上诉后才得回这枚银牌。

她说：“在经历了5000米项目之后，到昨天之前我都没有好好睡过觉。所以今天夺冠真的.........我都不知道该怎么形容这一切。”

在1500米完成三连冠后，费思不排除在四年后的2028年洛杉矶奥运会寻求四连冠。

基尔（中）在加跳后夺下男子跳高金牌，麦克基恩银牌。铜牌得主巴尔希姆上届选择与对手分享金牌。（路透社）

新西兰选手基尔 男子跳高称王

在男子跳高决赛上，新西兰选手基尔（Kerr）经过加跳赛后击败美国选手麦克基恩（McEwen），夺下该项目金牌。两人在正赛以2米36的高度不分高下，即使通过倒计法也无法分出胜负，两人因此决定通过加跳一决高低，而不是分享金牌。

结果在加跳赛，基尔成功跃过2米34的高度，麦克基恩则以失败告终。

三年前东京奥运会的跳高决赛也出现两名选手不分轩轾的局面，卡塔尔选手巴尔希姆（Barshim）和意大利选手坦贝里（Tamberi）都成功跃过2米37的高度，两人商量后决定分享金牌。当时这股分享的喜悦被视为对奥运精神的最好诠释。巴尔希姆在这次比赛以2米34的高度夺得铜牌。

美国男女接力队在4X400米称王封后

在男子4X400米接力赛上，美国队以2分54秒43的创奥运纪录成绩夺冠，博茨瓦纳队以2分54秒53的成绩夺得银牌，铜牌归英国队所有，成绩为2分55秒83。女子4X400米接力，美国以3分15秒27夺得金牌，荷兰与英国则分别夺得银牌与铜牌。

女子100米栏，美国的马赛（Masai）以12秒33的成绩夺冠，法国选手塞雷娜（Cyrena ）与波多黎各选手贾斯明（Jasmine）排名第二与第三。

男子5000米，挪威的英格布里格特森（Ingebrigtsen）凭借最后300米的冲刺以13分13秒66获得冠军，肯尼亚的克维莫伊（Kwemoi）与美国的费什（Fisher）获得银牌与铜牌。