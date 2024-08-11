【奥运会】首办大众马拉松赛 滑雪名将谷爱凌加入顺利完赛

（巴黎综合电）巴黎奥运会在本地时间星期天（8月11日）凌晨迎来历来首场大众马拉松赛，吸引4万零48名马拉松爱好者到巴黎享受自己的奥运时刻。其中一名参赛者是谷爱凌，她用3小时24分36秒顺利完赛。

据了解，早在2019年2月，巴黎奥运会组委会就宣布巴黎奥运会马拉松将设立大众项目，邀请全球的马拉松爱好者，在奥运赛道上参加全程马拉松和10公里跑比赛。报名者需要通过骑车、跑步、走路等运动积攒10万积分，才有资格参加抽签，一共吸引了超过80万人报名，仅4万多人中签。

巴黎奥组委主席托尼·埃斯坦盖（Tony Estanguet）称推出这项赛事是想让奥运会跟上潮流，他说：“观众不再希望只是观众，他们更想积极地参与到奥运之中，所以我们组织了大众马拉松赛事。”

参赛者从塞纳河边的巴黎市政厅出发，经过巴黎歌剧院、卢浮宫等景点，一直跑到20公里外的凡尔赛宫。返程线路经过埃菲尔铁塔，终点设在荣军院。

中国滑雪名将谷爱凌也参赛，对于完成人生首场全马，她说：“我想之后可能要多跑几个了，真的太好玩了，特别特别刺激！感觉挑战了自己，把100%的自己都付出了，已经跑上瘾了！感谢为我加油的中国观众！”

她补充，没有跑马的经验或专门的教练指导，因此，目标就是尽量去享受比赛。

奥运会田径赛事由女子马拉松画上句点

同日下午也举行了女子马拉松决赛，以此结束本届奥运会田径赛事。荷兰“长距离之后”西凡·哈山（Sifan Hassan）用时2小时22分55秒夺冠，来自埃塞俄比亚的提格斯特·阿塞法（Tigst Assefa）用时2小时22分58秒摘银，肯尼亚选手海伦·奥比里（Hellen Obiri）则以2小时23分10秒获得铜牌。

这是奥运会首次由女子马拉松决赛作为田径赛事的最后一场比赛，而不是男子马拉松决赛，也展示巴黎奥运会的性别平等。