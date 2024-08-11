曼市点球大战力克曼联夺社区盾

（伦敦综合电）曼市（Manchester City）在星期六（8月10日）举行的英格兰社区盾正赛1比1战平死敌曼联（Manchester United）后，最终在点球大战中获胜。

曼联19岁小将加尔纳乔（Garnacho）在第82分钟为曼联首开纪录，这不禁让人们想起他们在5月足总杯决赛中战胜英超冠军曼市的情景，那场胜利帮助主帅腾哈格（ten Hag）保住了主帅的位置。然而，中场贝尔纳多·席尔瓦（Bernardo Silva）第89分钟的头球将比赛拖入点球大战，曼市最终以7比6险胜。

曼市已经连续四个赛季赢得英超冠军，但这是他们在这段期间内首次在赛季揭幕战中获胜，此前三年他们分别输给了莱斯特（Leicester）、利物浦（Liverpool）和阿申纳（Arsenal）。

曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）表示，尽管球队在社区盾击败曼联，但他不知道球队是否准备好迎接英超赛季的开始。

瓜迪奥拉说：“我无法回答我们是否准备好了，我们今天可能会输，我们差点在最后几分钟输掉比赛，所以你必须等待。我今天看到了很多我喜欢的东西。前35分钟超出了预料，对于只有短时间在一起训练的我们来说，是非常出色。

“我们距离最佳状态还很远。这是正常的，但从赢得一个奖杯开始总是更好。”

滕哈格则表示，曼联必须体验社区盾杯败给曼市的痛苦，以激励他们为英超赛季的开始做好准备，“当表现好时输球，每个人都会感受到（这种痛苦），就如腹部受重击。你必须感受到痛苦，我们必须受伤。我们必须将这种信念带入联赛。”