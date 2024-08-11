【奥运会】姐妹花助中国首夺花游双人金牌

（巴黎新华电）中国组合王柳懿／王芊懿新加坡时间星期天（8月11日）凌晨夺得中国队历史上首枚花游双人奥运金牌，她们赛后和教练哭成一团。

巴黎奥运会双人项目共设技术自选和自由自选两场比赛，在星期五（9日）进行的技术自选比赛中，王柳懿／王芊懿凭借主题动作《莲》拿到全场最高分。在自由自选比赛，这对姐妹带来的是风格迥异的主题动作《豹》。

由于动作难度略低于其他组合，中国组合在这项目只以289.6916分排名第四。好在凭借技术自选比赛积攒的较大优势，她们以领先第二名英国组合凯特／伊莎贝尔7.9416分的成绩夺冠，铜牌属于荷兰组合德布劳沃姐妹。

中国队主教练张晓欢在赛后和全队围成一个圈，大家又哭又笑。

张晓欢说：“这三年来，姑娘们经历了从旧规则到新规则的翻天覆地的变化，我觉得对于她们这一代运动员来说，既伟大又特别不容易。在这个过程中，有流血流汗，更有流泪，但最终大家都扛下来了，这是一个团队共同努力的结果，也是我们几代花游人，共同为这个目标而奋斗的结果。”

从集体到双人，中国队包揽巴黎奥运会花游项目两金，两次都是历史性突破。

东京奥运会，姐姐王柳懿因伤错过，妹妹王芊懿参加集体项目并收获银牌。然而，夺冠后哭得更凶的却是第二次参加奥运会的妹妹王芊懿。

王柳懿解释说：“妹妹的压力更大，因为她觉得自己参加过奥运会，更有经验。一旦我们没有实现目标，她会自责。”