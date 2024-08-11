【奥运会】新教练上任不到三个月 美国击败巴西夺女足冠军

（巴黎法新电）美国女足星期天（8月11日）在巴黎奥运会女子足球决赛中以1比0力克巴西，第五次登顶奥运会，她们赛后表示“踢球的快乐”已经回来了。

英格兰教练艾玛·海耶斯（Emma Hayes）在5月底接手美国女足，后者在去年女足世界杯16强出局后，很多人在怀疑她们今年能否赢得奥运冠军。

美国以1比0战胜巴西，在这场比赛一锤定音的是马洛里·斯旺森（Mallory Swanson）。

艾玛的到来让美国女足焕然一新，前锋特里尼蒂·罗德曼（Trinity Rodman）说她的到来为球队注入了很多新东西。

特里尼蒂说：“艾玛为团队带来了很多东西，带来了很多能量和联系感。但同时，我们也从中学到了很多，学会了在困难时期该做什么、不该做什么。

“快乐和信念是我们最大的两个关键词。我们玩得很开心。”

队长林赛·霍兰（Lindsey Horan）对此表示赞同。她说：“说实话，过去两个月，队内气氛非常轻松和冷静。”

当被问及如何如此迅速地让球员接受她的理念时，艾玛坦言：“就是爱。我希望球员以享受比赛的角度出发。我之前在一家球会工作了12年，取得了成功，但我非常渴望为这个国家做好工作，现在我非常激动，因为赢得金牌并不是每天都会发生的事。”