【奥运会】破世界纪录夺现代五项冠军 埃尔根迪进账埃及本届首金

（巴黎综合电）来自埃及的埃尔根迪（Elgendy）巴黎时间星期六（8月10日）在法国凡尔赛宫赢得巴黎奥运会现代五项男子组冠军，这是埃及和非洲国家在这个项目中的历来的首枚奥运金牌。

不仅如此，这名东京奥运会银牌得主还以1555分的刷新了世界纪录。

埃尔根迪说：“这对我意义重大，因为在过去三年中我遇到很多困难，经历了许多身体和心理上的问题，包括伤病和疼痛，我很高兴这些没有阻止我前进。”

现代五项包括马术、击剑、游泳、射击和赛跑等项目，加总得分后决定名次，本届共有18人进入决赛。

激光跑是射击和赛跑同时进行的，埃尔根迪凭借在马术、击剑和游泳中的表现积累一定的领先优势，使得他在射击时即使不小心射失几次，仍能获胜。

埃尔根迪继续说：“这是埃及在本届奥运会目前唯一获得的金牌。我们之前获得了一枚铜牌，在举重中获得了一枚银牌。能够为埃及赢得这枚金牌我感到非常自豪。”

日本的佐藤大宗（左）和埃及埃尔根迪（中）在本届奥运的表现都缔造了历史，右为马兰。（法新社）

亚军和季军得主分别是日本的佐藤大宗和意大利的马兰（Malan）。不得不提的是，这是日本首次有选手在这个项目获得奖牌。

力求卫冕的上届冠军、英国的约瑟夫·钟（Joseph Choong）在击剑表现不佳，导致他在最后的激光跑任务艰巨，最终以1519分排名第九。