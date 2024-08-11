【奥运会】当国庆适逢奥运 新加坡人在法国团结一心

一个国家大使在国庆日当天，一般就是招待外国朋友或和旅居当地的国人一起庆祝，但今年的国庆日对于已派驻法国三年的新加坡大使符秀丽（53岁）来说，最为特别，因为不仅碰上了巴黎奥运会，新加坡的最大夺牌希望墨士廉的男子水翼风筝板比赛，也非常接近国庆日。

巴黎奥运会的帆船赛在距离巴黎约三小时车程的马赛举行，符秀丽当时和使馆里的一些同事陪同文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，一起前往马赛支持墨士廉，令她惊讶的是，有许多新加坡人现身马赛港（Marseille Marina）支持墨士廉。

她说：“我们星期三（8月7日）抵达，部长星期四（8日）决定不上船了，但我们穿着的红衫很显眼，开始有新加坡人主动上前跟他打招呼。部长随后把大家召集起来，一起通过大屏幕观看比赛。

“9日国庆日当天，我们再聚在一起。虽然很多人都是墨士廉的家人和朋友，但让我留下最深刻印象的是有人专程从新加坡飞来，有人开了五个小时的车从日内瓦前来，就为了看墨士廉比赛。他们都不认识墨士廉本人，真的很令人感动。”

符秀丽：不问身份齐心支持 感受国民力量

“我当下感受到了国民力量，大家有国旗的就挂国旗，不然就拿小旗。主办方好像没有为预留的奖牌争夺日做准备，卖水的小摊位都没开，但有人自动自发地去买水，买比萨给大家。

“当我们聚在一起支持墨士廉时，我们不问彼此的身份地位，没有隔阂，那一刻真的忘记了世界上的种种纠纷，齐心往我们的目标前进，那就是支持墨士廉。”

符秀丽还透露，新加坡的支持者阵容是最强大的。“当摄像头一拍到我们，我们就不由自主地呼喊。大家都很团结，气氛真的很好。我们的国家虽然不大，但要把我们的名声和精神展现出来。

“之后有一群志愿者走过来，就大声地喊了‘Singapore’。我觉得我们的目标已经达到了，至少在马赛，他们知道了新加坡这个国家，因为刚进来的时候，他们都以为我们来自中国。”

符秀丽在位于巴黎的官邸接受《联合早报》的专访。（谢智扬摄）

杨佳敏惜败倒地一幕最深刻

因为在不同时段接待了不同组的高级访问团，因此符秀丽在现场看了不少新加坡健儿的比赛。她说：“每个人都给我留下了深刻印象，因为不论输赢，只要能站在奥运会的舞台上，就已经是很大的荣耀了。”

不过，她还是说出了最令她印象深刻的画面。她说：“那应该是羽毛球女将杨佳敏的最后一场比赛吧！她打得非常好，真的很希望她能突破，可惜最后输了。当她倒地的那一刻，看了真的很心酸。”