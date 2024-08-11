【奥运会】3比0完胜美国 意大利夺历来首枚女排奥运金牌

在本赛季表现出色的意大利女排星期天（8月11日）在巴黎奥运会女子排球决赛中，以3比0完胜上届冠军美国，首次加冕奥运冠军。

意大利女排此前从未打进奥运决赛，在2022年世锦赛中她们首次赢得世界冠军，这两年里她们的表现也非常稳定和出色。来到奥运会，只有在首秀对阵多米尼加时丢掉一局，之后的五场比赛她们全部都横扫获胜。

对垒美国，世界排名第一的意大利在进攻和拦网等方面都碾压对手，最终以25比18、25比20、25比17胜出，首进奥运决赛便夺冠。表现出色的明星选手帕奥拉·埃格努（Paola Egonu）贡献了22分，主攻手米里亚姆·西拉（Myriam Sylla）和卡特琳娜·博塞蒂（Caterina Bosetti）分别获得10分和九分。

如此一来，意大利也成为第七个赢得女排奥运金牌的国家，另外六个国家为苏联（四冠）、中国（三冠）、古巴（三冠）、巴西（两冠）、日本（两冠）和美国（一冠）。

铜牌战中，上届亚军巴西击败土耳其获得第三名。

美国女排无缘金牌 影响和中国金牌榜头名之争

美国女排过去五届奥运会从未下过领奖台，自2008年北京奥运会获得银牌起，她们在伦敦、里约、东京和巴黎一共收获了一金三银一铜。

美国此役无缘金牌，也间接影响到了他们和中国代表团在本届奥运的金牌榜头名之争。