【奥运会】中美金牌数持平 中国多点开花美国游泳优势削弱

美国和中国在巴黎奥运会奖牌榜的悬念留到最后一场比赛才分出结果，最终美国以40金44银42铜力压中国的40金27银24铜，再次成为奖牌榜第一。

不过，中国在多个项目中都交出意想不到的惊喜，而美国在传统夺金项目如游泳失去了绝对优势。

中国所获得的金牌数也创造了他们海外奥运会历史最佳战绩，目前最好的成绩依旧是2008年主场北京奥运会的48金。

本届比赛中，他们除了在跳水和乒乓球包揽全部金牌，在网球女单、男子100米自由泳和4X100米混合泳、花样游泳、艺术体操、自由式小轮车和女子拳击都斩获突破性的金牌。

中国队在本届奥运获得的两枚游泳金牌，自由泳选手潘展乐均有份参与。（新华社）

但中国在一些项目也留有遗憾，比如击剑队本届无人夺金，羽毛球两位男单石宇奇（世界第一）和李诗沣（世界第七）无缘领奖台，体操男团两次掉杠与冠军失之交臂，女子排球在小组赛战胜最终亚军美国却止步八强，2022年世界杯亚军的女子篮球无缘八强。

小组赛全胜出线却倒在八强，中国女排赛后哭成泪人。（路透社）

美国方面，总是在总奖牌数占据主导地位的他们唯一一次在金牌数输给中国只有在2008年北京奥运。除了这次，他们从1996年亚特兰大奥运以来一直都是奖牌榜的老大。1992年巴塞罗那奥运会赢得最多金牌的是独立国家联（Unified Team），这是苏联解体后的第一届奥运，当时15个前苏联加盟共和国中的12个国家合体参赛。

美国游泳名将凯蒂再创历史，成奥运奖牌最多的美国女运动员。（路透社）

田径和游泳是奥运的最大金库，美国在这两个项目也总是“独一档”的存在，虽然他们在本届田径赢得的金牌（14枚）比上届（七枚）还多，但他们在游泳的优势却逐年递减。

美国泳队在2012年和2016年均赢得16金，2021年拿下11金，2024年减少至八金，其中澳大利亚的追赶最明显，本届奥运会东道主法国也凭借泳手马尔尚（Marchand）一人独得的四枚金牌，直接排在游泳奖牌榜第三。

中国队（后排）在男子4X100米混合泳接力项目打破美国队（前排左）40年的垄断，右为法国队（前排右）。（路透社）

美国的遗憾也不少于中国，他们在男子4X100米混合泳接力40年的垄断被中国队打破，上届高尔夫球女子个人赛冠军奈莉·科达（Nelly Korda）这次无缘领奖台，五届世界冠军得主汉娜·罗伯茨（Hannah Roberts）在自由式小轮车败给中国新秀邓雅文，女排决赛输给意大利无缘卫冕，跳高原本能共享金牌但两人选择加赛于是美国最终获得银牌。

不得不提的是，从1996年就稳定排在总奖牌榜前五的俄罗斯缺席，或多或少也影响了奖牌榜结果。由于俄乌战争的关系，他们能参赛的运动员非常有限。

东南亚国家表现更突出

尤洛为菲律宾连夺两金创造历史，奖励不断。（法新社）

东南亚国家的表现也比上届突出，菲律宾和印度尼西亚本届都进账了两枚金牌，比上届多一枚。菲律宾凭借体操天才尤洛的两金，以及在拳击赛场收获两铜，以二金二铜成为表现最佳的东南亚国家。

印尼则首次在非羽毛球项目夺金，依靠莱昂纳多和里兹基在速度攀岩和举重夺得金牌，还有羽毛球女单玛丽斯卡获得的铜牌。泰国同样有“金”喜，他们是奖牌最多的东南亚国家，跆拳道女将班妮巴成功卫冕金牌。他们也在举重、羽毛球男单、拳击方面获得了三银两铜。

邻国马来西亚通过羽球男双和男单获得两枚铜牌，仍在等待史上首金。

至于新加坡这次凭借帆船小将墨士廉在水翼风筝板获得铜牌，继2016年泳将约瑟林夺得历史性首金后再有斩获。墨士廉也是我国最年轻的奥运奖牌得主。

铜牌并不是领奖台的倒数第一，而是世界第三。奥运之所以特别，是因为竞技体育的更好更强更快非常纯粹，无论输赢，让我们为每一位竭尽全力的健儿喝彩。