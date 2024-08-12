【奥运会】罗马尼亚上诉成功 从美国手中夺回自由体操铜牌

（巴黎综合电）罗马尼亚体操队上诉成功，从美国手中夺回巴黎奥运会女子自由体操铜牌。美国则对裁决提出上诉。

在8月5日进行的女子自由体操决赛中，罗马尼亚选手安娜·巴博苏（Ana Barbosu）原本以13.700分排名第三，将获得铜牌。美国选手乔丹‧奇利斯（Jordan Chiles）以13.666分排名第五，但美国队提出异议后，裁判提高了乔丹的难度分数，最终以13.766分反超安娜得到铜牌，令安娜泪洒现场。

罗马尼亚后来就此上诉，国际体育仲裁庭当地时间星期六（8月10日）宣布由于美国队的申诉时间比原定的必须在赛后一分钟内提出晚了四秒，判定美国队的加分无效。

乔丹（左）在成绩升级后激动不已，不过目前空欢喜一场。右为获得银牌的美国体操女王西蒙妮·拜尔斯。（法新社）

国际奥委会在星期天（11日）也决定将铜牌颁发给安娜，乔丹则回到了第五名。奥委会发言人说，他们已经联系了美国代表团要求归还铜牌，并和罗马尼亚商讨重新颁发奖牌仪式事宜。

美国指比赛后47秒就要求提出异议 盼保留铜牌

安娜在奖牌失而复得，赢得罗马尼亚体操队本届唯一的奖牌后说：“我无法表达我的情绪，我不敢相信。”

而乔丹则在Instagram放上四个心碎的符号说：“为了我的心理健康，我利用这个时间把自己抽离出社交媒体，谢谢。”乔丹的队友苏妮萨·李（Sunisa Lee）和西蒙妮·拜尔斯（Simone Biles）也在网上力撑乔丹。

美国体操队则指出，他们在星期天向国际体育仲裁庭提交视频证据和一封信，证明乔丹的教练塞西尔·兰迪（Cecile Landi）在比赛结束后47秒和55秒就到审查桌两次要求提出异议，要求国际体育仲裁庭翻转决定。

这个项目也留下了本届奥运的一张经典照片。当时获得铜牌的乔丹和银牌得主西蒙妮在领奖台上单膝跪地，恭迎冠军得主、巴西的丽贝卡·安德拉德（Rebeca Andrade），展现美好情谊。