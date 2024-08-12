【奥运会】笑与泪编织 十大精彩瞬间

四年一次的奥运会圆满结束，这届巴黎奥运会有笑、有汗、有泪、最重要的是在各个方面都有突破，为大家留下了精彩的一战。《联合早报》就此盘点了巴黎奥运会的十大精彩时刻。

开幕式下大雨却掩盖不了兴奋之情

奥运会开幕式首次在户外进行，虽然天不作美，观众还是兴致不减。（路透社）

本届奥运会开幕就以十分新颖的方式进行，首次在户外举行，让来自205个国家的约8500名运动员乘坐85艘船只游塞纳河，经过巴黎的著名景点，尽享巴黎之美。

虽然突然下大雨，却毫不浇息观众的热情，大家还是能够尽情享受这项体育盛事的氛围。

开幕式还邀请了各种艺术表演，最令人惊喜的绝对是乐坛天后席琳狄翁（Celine Dion）宣布身患“僵硬人症候群”后久违亮相，现身埃菲尔铁塔上高唱经典法语歌曲“Hymne à l’amour”，感动全场。

郑钦文女单夺冠创历史

郑钦文击败多娜·维基奇夺冠后，躺在红土球场上庆祝。（路透社）

中国21岁网球好手郑钦文在巴黎奥运会以6比2、6比3击败克罗地亚球员多娜·维基奇（Donna Vekic），成为亚洲和中国首名拿下奥运网球单打金牌的选手。在晋级决赛之前，郑钦文还淘汰了世界首号球员伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek），更是加重了这枚金牌的重量。

网球一直都是西方国家称霸的运动，亚洲运动员很少夺冠。郑钦文并未拿过大满贯，虽然成绩不错，但没人想到她竟然会先夺下奥运冠军。

这枚金牌激励她继续努力不放弃，她说：“不管以后遇到什么关键的时刻，永远想着这一刻我可以连续打五场比赛，可以在三天内征战九个小时，我远比自己想象中的要厉害。”

西蒙妮和乔丹向冠军跪下致敬

西蒙妮（左）与队友乔丹（右）向冠军丽贝卡致敬。（法新社）

虽然没在女子自由体操项目中夺冠，西蒙妮·拜尔斯（Simone Biles）还是展现了体育家精神，亚军的她与季军的队友乔丹·奇利斯（Jordan Chiles）在冠军丽贝卡·安德拉德（Rebeca Andrade）的两边单膝下跪致敬。

西蒙妮不吝啬于对丽贝卡的敬佩，大夸对手“了不起，她是女王”。

她也表示，领奖台上都是黑人选手，更为兴奋。

乔丹后来被裁定因上诉误时，从原本第五升至铜牌的裁定被否决，罗马尼亚选手安娜·巴尔博苏（Ana Barbosu）被授予铜牌。美国队随后也针对这项裁决提出上诉。

史上竞争最激烈的男子百米大战

莱尔斯（从下算起第三人）仅以千分之一秒之差，从汤普森（从上算起第三人）手中抢走男子100米金牌。（法新社）

男子百米赛事竞争十分激烈，美国名将莱尔斯（Lyles）与牙买加好手汤普森（Thompson）几乎同时间冲线，两名选手焦灼等待成绩出炉揭露赢家。

就当全场以为汤普森以微差胜出时，令人意外的是，屏幕显示莱尔斯和汤普森双双跑出9秒79，通过广播才得知，莱尔斯竟以9秒784秒夺下金牌，汤普森只能以9秒789收下银牌，短短不足十秒的比赛却一波三折。

值得一提的是，本场决赛排名第八，也就是最后的牙买加选手塞维尔（Seville）也只比莱尔斯慢了0.12秒，这场比赛说是史上最激烈也不为过。

性别争议拳击手夺冠证明自己

伊曼内（图）与林郁婷饱受争议和侮辱，终于夺下金牌。（法新社）

两名性别争议拳击手伊曼内·凯利夫（Imane Khelif）与林郁婷在各项目双双夺冠，额外肩负的争议和侮辱总算没白费。

阿尔及利亚选手伊曼内与中华台北选手林郁婷因被测出体内有男性拥有的XY染色体，在之前的世锦赛被剥夺参赛资格，不过国际奥委会允许他们参加奥运会，掀起性别争议风波。

伊曼内赛后说：“我生为女人，一直以女性身份生活，但成功会招来敌人，他们无法消化我的成功，而这也赋予我的成功一种特殊的滋味。”

土耳其射击大叔一夜爆红

土耳其射击选手迪凯特凭借极简的装备爆红。（法新社）

没有佩戴专用射击眼镜及耳朵保护装置，仅以普通眼镜及耳塞上场，却能以582分佳绩勇夺银牌——土耳其射击手迪凯特（Dikec）就是以此出圈。

迪凯特表情从容，单手插兜，却射得无比精准，更是被大批网友称像“职业杀手”。对此，迪凯特解释，大家看到他“轻松”的姿势，其实是苦练了24年的成果。

冲浪经典照片红遍全网

梅迪纳与冲浪板平行竖立悬在空中的照片，在网上疯传。（法新社）

说到“爆红”，绝对要提巴西的三届冲浪世界冠军梅迪纳（Medina）的这张经典照片。

这张照片是摄影师布吕耶（Brouillet）无意间捕捉的，虽然预料到梅迪纳可能会摆出胜利的姿势，却没想到会拍到梅迪纳与冲浪板仿佛违反力学，平行竖立悬在空中的壮观画面。

梅迪纳将这张照片发在个人Instagram上，至今收获超过900万个赞。《时代》杂志还将照片称为“巴黎奥运会的胜利形象”。

中朝韩选手罕见合照

中朝韩三国选手在领奖后开心自拍。（法新社）

这届奥运会也迎来了中国、朝鲜和韩国三国选手的极罕见合体。

在乒乓混双赛事中，中国组合王楚钦／孙颖莎夺冠，朝鲜组合李正植／金琴英获得银牌，韩国组合林钟勋／申裕斌则获得铜牌。他们领奖后，韩国选手林钟勋邀请中国和朝鲜选手自拍合影。

这张合照意义非凡，选手们高兴摆姿势的模样展示了在这个国际场合，体育精神胜于一切，抛开种种政治冲突，只有六名热爱这项运动的年轻人。

黄雅琼喜获得一金一钻

黄雅琼（左）在羽毛球混双赛事中夺冠后，被男友刘雨辰求婚。（法新社）

中国羽毛球混双女将黄雅琼在与搭档郑思维联手夺冠后被男友刘雨辰求婚成功，同日获得一金一钻，双喜临门。

黄雅琼后来发微博“秀恩爱”，写道：“巴黎赛场上有掌声，有汗水，也有我们用一生爱一人的承诺。”她也说，这个夏天圆满得不能再圆满了，满满的幸福显而易见。

网友们也纷纷送上祝福，开玩笑说：“黄雅琼得到了世界冠军，刘雨辰也得到了世界冠军。”

墨士廉国庆日夺铜

我国水翼风筝板选手墨士廉在国庆日献上奥运铜牌大礼。（谢智扬摄）

十大精彩瞬间，当然少不了我国水翼风筝板选手墨士廉在国庆日成功为新加坡摘下铜牌。

也许是天时地利人和，决赛原本该在8月8日举行，但因为风力不足而被延迟到隔天的8月9日，新加坡国庆日进行，才能让新加坡在59岁生日当天获得这个无比珍贵的礼物。许多新加坡人都有到场支持他，看到他拿着国旗从海上归来，顺利站上领奖台，大家也都为他大声欢呼。

仅17岁的墨士廉凭借这枚铜牌成为新加坡年龄最小的奥运夺牌者。虽然获得铜牌，墨士廉不甘心就此罢休，相信我们能在下届洛杉矶奥运会看到他再创辉煌。