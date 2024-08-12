增项目改赛制 洛杉矶奥运紧跟流行文化

巴黎奥运会结束后，下一次运动健儿将前往美国参加2028年洛杉矶奥运会。这会是第34届奥运会，将于2028年7月14日至30日举行，大部分项目会在洛杉矶进行，有两个分赛区将设在俄克拉荷马城。

这是美国第五次举办夏季奥运会（自1996年亚特兰大以来的首次）。洛杉矶曾在1932年和1984年两次举办夏季奥运会，将成为继伦敦（1908年、1948年、2012年）和巴黎（1900年、1924年、2024年）后的第三个三次举办奥运的城市。

洛杉矶奥运的口号为“追随阳光”（follow the sun）。为了吸引年轻人，洛杉矶奥运也对比赛项目进行调整。新增的五个项目为板球、腰旗橄榄球、棍网球、壁球和棒垒球。 同时，滑板、运动攀岩和冲浪这三个新加入的项目，将在2028年成为奥运永久项目。

洛杉矶奥运将至少包含35项运动，历史悠久的现代五项将采用新赛制，会用障碍赛取代马术。

为降低成本并利用更多现有设施，洛杉矶奥运组委会今年6月宣布更改场馆计划。他们取消会在南加州大学（USC）修建的临时水上运动中心，而是将游泳比赛安排在SoFi体育场，花样游泳会在长滩进行，而跳水比赛则在历史悠久的洛杉矶游泳馆举行。

开幕典礼会在SoFi体育场进行，由于这里也是游泳场馆，因此赛事安排改为先田径、后游泳。

今年备受争议的拳击目前还没被列在洛杉矶奥运项目里，国际奥委会主席巴赫说他们最快会在2025年上半年作出决定。由于举重在反兴奋剂方面，出现多次不良记录，也面临被取消的命运。