【奥运会】巴黎奥运圣火熄灭 2028年洛杉矶再燃

三年前的东京奥运会因为疫情而空场举行，星期天（8月11日）落幕的巴黎奥运会在16天的比赛中迎回了来自各地的热情观众，但不是没有挑战。

巴黎炎热的夏天；办赛的塞纳河水质不达标；开赛前的法国闪电大选和美国总统特朗普被枪击事件引发的安全问题，都为巴黎顺利办赛带来隐忧。在塞纳河举办别开生面的户外开幕式，起初看来难以想象，但法国做到了，也让世人重燃奥运会的激情。

美国银牌数压倒中国称霸 中日创海外参赛最佳表现

法国与美国女篮在闭幕式前几个小时的激烈争冠，是本届奥运会的最后一个决赛项目。美国以一分之差的比数夺下女篮八连冠后，在奖牌榜和中国同得40金，不过他们凭借更多银牌（44枚对27枚），连续四届成为全场总冠军。排第二的中国则创造了境外参加奥运会的最佳成绩。

本届没有主场优势的日本依旧表现抢眼，得到20金排名第三，同样是境外参赛以来最多金牌和奖牌的一次。澳大利亚以18金位居第四，也创造历史最佳成绩。东道主法国则进账16金，从上届的第八升至第五。各有各的进取。

小红点新加坡凭借水翼风筝板小将墨士廉拿下的铜牌，成为本届上榜的91个国家和地区之一。游泳女将颜欣慧也在女子800米和1500米两个自由泳项目中刷新全国纪录。

墨士廉陈洁娴担任我国闭幕旗手

有别于开幕式的各种创新尝试，闭幕式回归传统，在可容纳约8万人、比赛期间主要作为田径赛场的法兰西体育场（Stade de France）举行。

在节目开始前，巴黎奥运主火炬迎着夕阳逐渐熄灭。本届表现最佳的法国运动员——泳手马尔尚（Marchand）手提火种灯走入场内。

墨士廉（持我国国旗者）和陈洁娴作为我国擎旗手参加巴黎奥运会闭幕礼。（谢智扬摄）

闭幕式也安排各国代表团的入场仪式提前进行。新加坡运动员因为大部分已完成赛事离开巴黎，出席闭幕式的只有墨士廉和皮艇女将陈洁娴，两人联手担任擎旗手。

接着的40分钟，在名为“记录”的表演环节，一位金色旅行者缓缓现身，从天而降。来自遥远未来的他发现了奥林匹克运动会的遗迹，并开始重建奥林匹克运动会。奥林匹克五环在从法兰西体育场的地面被挖掘出来后，缓缓升至体育场中央的空中，烟花随即绽放。

金色旅行者在表演中发现了奥林匹克历史相关的遗迹，让演出中本已消失的奥运会重新兴起。（路透社）

汤姆·克鲁斯上演《不可能的任务》精彩戏码

接着是下届奥运东道主美国洛杉矶的时间，好莱坞巨星汤姆·克鲁斯（Tom Cruise）在美国R&B女歌手H.E.R演唱时从屋顶一跃而下，犹如上演成名作《不可能的任务》里的精彩戏码，将闭幕礼推向高潮。

汤姆·克鲁斯从屋顶一跃而下，在奥运会呈献好莱坞级别的表演。（路透社）

他与运动员击掌后，扛起奥运五环旗，然后骑上电单车呼啸而去。

这时，电视转播画面切换到一段克鲁斯带着五环旗登上飞机飞往洛杉矶的影片。当飞机开到洛杉矶上空，他再跳伞降落到好莱坞著名地标“Hollywood”上。

美国摇滚乐团“呛辣红椒”（Red Hot Chili Peppers）、歌坛小天后“怪奇比莉”（Billie Eilish）和饶舌歌手“史努比狗狗”（Snoop Dogg）也相继以预录混合现场的表演方式参与演出。

最后，马尔尚带着火种灯出现，和国际奥委会主席巴赫及五大洲和难民队选手，一起吹灭火种，象征巴黎奥运会圆满落幕。各路运动健儿们，2028年洛杉矶见了。