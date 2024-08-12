【图观奥运】璀璨烟花中闭幕 精彩图集看巴黎奥运拉下帷幕

2024年巴黎奥运会 【图观奥运】璀璨烟花中闭幕 精彩图集看巴黎奥运拉下帷幕更新 / 更新 / 2024年8月12日 10:28 PM发布 / 发布 / 2024年8月12日 8:35 PM 巴黎奥运会在一场璀璨烟火中闭幕。（谢智扬摄 ） 汤姆·克鲁斯（上）从天而降，惊艳全场。（法新社） 为我国在本届奥运会夺得水翼风筝板铜牌的墨士廉（执旗者）与皮艇女将陈洁娴代表我国代表团出席闭幕礼。（新加坡体育理事会提供） 一位金色旅行者来到新的世界，寻找奥林匹克，这是以“星际旅行”致敬“奥林匹克之父”。（路透社） 奥运五环组成之后，在亮丽的灯光背景下冉冉升起。（路透社） 舞者在地上寻找奥运环，将之组成奥运五环。（路透社）字体大小:小中大一场璀璨的烟花，将历时18天，参杂着激动、喜悦、悲伤与泪水的激烈体育竞技拉下帷幕，当然间中也夹带着是男、是女？有药、没药？的杂声。不论这些争议是无疾而终，还是最终水落石出，2024年巴黎奥运会已经在这场烟花表演中、在好莱坞巨星汤姆·克鲁斯（Tom Cruise）将奥运五环旗带到洛杉矶后，走入历史。让我们通过图片，回顾巴黎奥运闭幕的精彩画面。 请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 2024年巴黎奥运会 【奥运会】运动员眼泪彰显生命力 英雄泪承载国家荣光 【奥运会】英国跳水王子戴利宣布退役