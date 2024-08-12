【图观奥运】璀璨烟花中闭幕 精彩图集看巴黎奥运拉下帷幕

一场璀璨的烟花，将历时18天，参杂着激动、喜悦、悲伤与泪水的激烈体育竞技拉下帷幕，当然间中也夹带着是男、是女？有药、没药？的杂声。

不论这些争议是无疾而终，还是最终水落石出，2024年巴黎奥运会已经在这场烟花表演中、在好莱坞巨星汤姆·克鲁斯（Tom Cruise）将奥运五环旗带到洛杉矶后，走入历史。让我们通过图片，回顾巴黎奥运闭幕的精彩画面。