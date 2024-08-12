【奥运会】运动员眼泪彰显生命力 英雄泪承载国家荣光

奥运会是一场大型的情感宣泄剧，剧中的主角是来自世界各地的健儿。无论是心潮澎湃的喜极而泣，还是黯然神伤的失声痛哭，我们都被他们坚韧的拼搏精神所感动。这些“英雄泪”承载的不只是自己的梦想，还有家人的期待和国家的荣光。

征战五届奥运终夺冠 乔科维奇落泪卸下重担

在网球赛事夺冠无数，以24个冠军成为史上大满贯冠军数量最多的男球员，塞尔维亚天王乔科维奇（Djokovic）的遗憾一直是奥运会。

世界第一在位周数最长的他，在前四届奥运最好的成绩只有一枚铜牌。来到巴黎，他背负的是遗憾的重量，这是他职业生涯最后一次能为塞尔维亚争取奥运男单金牌。

决赛对垒近年状态火热的阿尔卡拉斯（Alcaraz），乔科维奇2比0获得胜利，他走过球网缓缓跪地，颤抖着的手，和流着泪的脸，他终于让塞尔维亚国歌奏响奥运赛场。

为国出战五届奥运会，乔科维奇终于让塞尔维亚国歌奏响奥运赛场。（路透社）

他说：“在我第一次参加奥运会（2008年）获得铜牌后，就再没获得任何奥运奖牌，奥运半决赛就像是我克服不了的障碍。而现在，在我37岁的时候，我在奥运决赛打出了很棒的网球，这是我职业生涯最大的胜利。”

只有赢才会哭的江旻憓

江旻憓赢得巴黎奥运金牌后，刚摘下面罩那一刻，大家就看到了泪流满面的她。为了这个冠军，她两次膝盖韧带受伤都回归赛场，妈妈哭着求她退役，她都坚持了下来。

江旻憓在女子重剑赢得奥运金牌，这是香港史上在这个项目的首个冠军。夺金的路上并不轻松，她在决赛一度1比7落后，但凭着坚强的信念以13比12逆转获胜。

夺得金牌后，江旻憓从摘下面罩那一刻到接受采访都热泪满面。（法新社）

这是世界排名第一的江旻憓第三次参加奥运，她于2016年在里约奥运会止步16强，2021年在东京奥运会八强出局。夺冠后的她依旧在哭，并说道：“三年前我曾说过只有贏才会哭，所以我现在要哭个痛快。”

每哭一次就更强的高山莉加

在柔道团体混合赛，由于队友受伤，日本的高山莉加扛起重任，最终帮助队伍获得银牌。29岁才首次参加奥运的她，从小就被教练形容为“道场最爱哭的人”。她曾有很多次想放弃的念头，每次失败后都认为自己没有价值。

但教练对她说“哭的次数越多，你就会变得越强”，这句话，她一直记得。她坚持到终于站上了奥运舞台，不过她在个人赛争夺第三名时惨败。离开赛场时，泪流满面的她说这届奥运不能空手而归。

日本的高山莉加从小被教练形容为“道场最爱哭的人”。（互联网）

高山莉加小时候受训的道场里挂着“卷土重来”四个字。当时的她不明白是什么意思，但现在正好能形容在巴黎的自己。

她说：“虽然是银色的，但这枚奖牌闪耀着无比光辉。”

高山莉加胸前的奖牌，虽然不是金色的，但是她泪水与努力的结晶，正闪闪发光着。

十字韧带第三次断裂 卡罗琳娜倒地痛哭

职业生涯中两次遭遇十字韧带断裂的卡罗琳娜·马林，为了在巴黎奥运会展现出绝佳的竞技状态，她2023年在世锦赛获得银牌，本届奥运在半决赛也领先中国对手何冰娇，决赛资格近在咫尺。

不过，命运再次对她开了个残酷的玩笑。第二局时卡罗琳娜再度伤及右膝，无法继续比赛的她倒在地上痛哭。这一哭，哭出的不只有痛，也是梦想破碎的声音。

命运再次对卡罗琳娜开了残酷的玩笑。（法新社）

在运动这条路上，运动员总是拼尽全力赌上一身伤去追梦。卡罗琳娜是当今羽坛成就最高的女单选手，她是2016年里约奥运冠军，也曾三次赢得世锦赛金牌。

与对手一起哭一起笑的早田希娜和申裕斌

铜牌战艰难胜出后，日本的早田希娜再也忍不住泪水。（法新社）

八强战胜平野美宇，申裕斌（图）流下了喜悦的泪水。（路透社）

乒乓球女单金牌战在中国的陈梦和孙颖莎之间展开，铜牌战则由最强的外国选手早田希娜（日本）和申裕斌（韩国）展开较量。

早田希娜吃着止痛药、以缠着胶布的手顽强拼搏，最终打败申裕斌获得奖牌。她哭着接受申裕斌的拥抱，而落败的申裕斌笑着祝福她，回到自己的位子上才开始哭泣。

尽管早田希娜获得的奖牌不是金色的，但日本人民对她的表现全是赞扬。他们说：“希望她能为尽了全力而感到自豪，不必在意奖牌的颜色。努力到最后的泪水和笑容都是无比珍贵的。”

申裕斌在八强赛战胜另一名日本选手平野美宇时喜极而泣。这些泪水展示她们在追求目标时的情感力量，并非软弱的象征。

这些泪水是运动健儿最纯粹直接的情感，是生命力的一种彰显。