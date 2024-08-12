【奥运会】英国跳水王子戴利宣布退役

（伦敦法新电）英国跳水王子汤姆·戴利（Tom Daley）星期一（8月12日）表示，现在是“正确的时机”退役，这位英国史上最成功的跳水选手在巴黎奥运会后宣布告别这项运动。

戴利在他辉煌的职业生涯中赢得了五枚奥运奖牌，他在接受《英国时尚》杂志专访时宣布了退役决定。

这位30岁的选手在法国赢得男子双人10米跳台银牌，三年前他在东京奥运会上赢得了同一项目的金牌。

戴利说：“我必须在某个时候做出决定，现在感觉是正确的时机。是时候结束了。”

戴利在2008年北京奥运会上首次亮相时年仅14岁，成为英国跳水的明星。

他在2012年伦敦奥运会的10米跳台上赢得了铜牌，并在2016年里约奥运会的男子双人10米跳台上获得了铜牌。

为家人重返赛场

在东京赢得金牌后，戴利实际上已经退役，但他决定重返赛场，参加巴黎的第五届奥运会，就是为了在两个孩子见证下比赛。

他在比赛前已经决定，巴黎奥运结束后，就不再参加跳水比赛。

他说：“这感觉非常非常不真实。我在进入比赛时感到非常紧张，因为我知道这是我最后一次参加奥运会。有很多压力和期望。我急切地希望比赛结束。但当我走出来，看到我的丈夫（兰斯）和孩子（罗比和菲尼克斯）以及我的朋友和家人在观众席上时，我觉得，这正是我要做这件事的原因。”

“在最后，在跳台上，知道这将是我最后一次竞技跳水时，情绪非常激动。”

戴利在东京奥运会与马蒂·李（Matty Lee）一起赢得金牌，经过六岁儿子罗比的劝说后，他决定重返巴黎寻求卫冕。

戴利在本届搭档24岁的威廉姆斯（Williams），两人在男子双人10米跳台获得银牌，败给中国队的练俊杰／杨昊。

不担心后悔退役

戴利接下来期待着远离奥运镁光灯，与家人共度更多时光，他表示不担心会后悔退役。

他说：“我想和我的家人在一起。我很兴奋能够和他们共度一些时光，就和他们过几天正常的日子。”

戴利也在巴黎奥运会实现了童年的梦想，成为在开幕式上担任英国旗手的第一位跳水运动员。

“告别你的运动总是很难。很多事情需要处理，但我认为这是正确的时机。”