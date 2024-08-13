【奥运会】体坛名将告别奥运 盛典落幕华丽转身

巴黎奥运会落幕，也意味着多名体坛名将就此谢幕，或从此告别奥运舞台，或结束职业生涯。他们当中有人在这届奥运以金牌完美收场，有人则留下遗憾，但他们作为体坛传奇的地位将无法被动摇。《联合早报》盘点其中的11名运动员。

网球：默里（Murray）、纳达尔（Nadal)

英国名将默里在巴黎奥运会后正式挂拍，成为男单网球“四巨头”的费德雷尔（Federer）之后，第二名告别的名将。37岁的默里虽然“只有”三届大满贯冠军，和另三名（费德雷尔、纳达尔和乔科维奇，Djokovic）手握至少20座大满贯冠军相比甚少，但论奥运赛场的成就，默里绝对是第一。

他在2012年和2016年成为历来首名在奥运赛场完成二连冠的网球选手。而他在2012年取得的伦敦奥运男单金牌和男双银牌，是他职业生涯中率先拿到的首两项主要荣誉，还早于他在当年奥运结束后的美国公开赛赢得的个人首座大满贯冠军。

默里自2017年起就受到伤病困扰，战绩下滑，让“四巨头”逐渐演变成“三巨头”。不过他仍坚持到了巴黎奥运会，只是本届选择弃单从双。他和搭档埃文斯（Evans）奇迹般地在前两圈比赛分别救了五个赛点和两个赛点，最终止步八强，奋斗精神引起如雷掌声。

纳达尔本届奥运应该是他最后一次征奥。（法新社）

除了默里，西班牙红土天王纳达尔的职业生涯也接近尾声。尽管他从没亲口承认，但巴黎奥运会基本也是他的最后一届奥运。纳达尔日前宣布退出今年的美网，下一场比赛是欧洲队对垒世界队的拉沃尔杯团体赛。

游泳：艾玛·麦基翁（Emma McKeon）

艾玛·麦基翁以再添一金一银一铜告别奥运会舞台。（路透社）

本届再添一金一银一铜后，艾玛·麦基翁以六金三银五铜成为澳大利亚历来最出色的奥运选手。30岁的她是第三次参加奥运会，也是最后一次。

她赛后说：“我肯定会想念（比赛）的。它为我带来了很多美好的关系和很好的经历，塑造了现在的我。

“我会想念训练和比赛，但我肯定已经准备好展开人生的下一个阶段。”

羽毛球：戴资颖、李洋、何冰娇

戴资颖爆冷止步小组赛，未能以夺牌告别球场。（路透社）

中华台北羽毛球名将戴资颖今年第四次征奥，将在年底退役。

“小戴”戴资颖现年30岁，上届奥运会顺利闯入决赛获得银牌，今年本以为有望夺冠，她却因带伤上阵影响发挥，不敌老友拉差诺止步小组赛。

她前几年透露，2021年就有退役的想法，但因为隔年参加亚运会，就不会放过再过两年的奥运会，因此决定再拼一把。

羽毛球是项对选手体能要求极高的运动，因为常常要跑跑跳跳，脚踝、膝盖、背部、手腕及肩部损伤都司空见惯。戴资颖四次征奥已非常不易，她说：“可能看起来，比赛的表现还可以，可我觉得身体状况和训练的状况，是没有很好的。”

这届奥运会之后，相信她也下定决心离开球场了，她之前提到年底退役时说：“到时候就算还可以打，我也不想打了。”

中华台北“麟洋”男双组合的李洋也宣布今年退役。他与搭档王齐麟在羽毛球男双赛事中激战中国组合后成功卫冕。他在本届奥运之前就动了退役的念头，说：“在运动场上完美的结束，这样就好了，没有特別要做什么事，单纯就喜欢在场上的感觉。”

在奥运女单决赛不敌世界首号韩国的安冼莹后，中国球员何冰娇也通知世界羽联，自己将从国际赛退役，最新的世界羽联世界排名也没有了她的名字。何冰娇因为在奥运颁奖礼上手持西班牙微章，向她因伤退赛的半决赛对手卡罗琳娜致敬而迎来一片喝彩。

乒乓：马龙、波尔（Boll）

德国老将波尔七次征奥宣布不再出征国际比赛。（路透社）

从2000年的悉尼奥运会开始就七次参奥的德国乒乓老将波尔，将为长达20年的职业生涯划上句点。

他早在今年5月就宣布本届奥运之后打算退役，在乒乓男子团体赛事中止步八强，正式打完最后一场国际比赛。

波尔在前几届奥运获得两银两铜，他说：“我在乒乓球场待了蛮长一段时间。我大概25年都维持在世界排名前五、前十，我觉得这是我最大的成就，就是无论发生什么事都坚持到底。

“但最终，你会觉得你的身体太慢了，维持高水准也越来越难。所以我认为是时候结束了。”

另一名广受关注的是中国乒乓好手马龙，当被问及退役计划，他没有直接回答，说：“巴黎奥运这枚金牌是我结束奥运之旅的最好方式，但你未来仍有可能在乒乓球的国际赛场见到我。”

言下之意，即使以后还能在赛场上见到马龙，也不会是在奥运赛场。

足球：玛塔（Marta）

巴西足球员玛塔希望以另一种方式为国家队做出贡献。（法新社）

巴西足球名将玛塔也宣布退役，让国家队的新一代球员有机会展现自己。

玛塔六次征奥，所在的巴西队却从未夺冠，甚至三次与金牌擦肩，在巴黎奥运会也以银牌告别球场，但她的实力没人能否定。她20年的职业生涯，以出场比赛201次，进119球，成为巴西进球数最高的球员。

她说：“2025年之后，国家队就不会有玛塔这个球员了。我做这个决定时内心很平静，因为我对新一代球员的培养非常乐观。”

即使宣布退役，她依然热爱足球这项运动，她说不会完全离开足球界，而是会以另一种方式为新一代球员做出贡献。

马拉松：基普乔格（Kipchoge）

基普乔格未完成男子马拉松比赛，职业生涯遗憾告终。（法新社）

肯尼亚长跑老将基普乔格无法实现男子马拉松三连冠，遗憾退役。

基普乔格在8月10日的男子马拉松比赛在前半段处于领先位置，在从凡尔赛返回巴黎时因腰部疼痛，落后超过一分钟。他因此艰难做出退赛的选择，将自己的鞋子、围兜与袜子递给粉丝后上车离开。

他赛后说：“那是我跑过最糟糕的一场马拉松，我从来没有半途退赛。就像拳击手一样，我被打击过、也胜利过、拿过第二名、第八、第十、第五，现在却未完成比赛。这就是生活。

当被问及是否会再次征奥，他笃定地说：“你会以不一样的方式看到我，也许是为选手们加油，但我不会跑。”

田径：谢莉安·弗雷泽·普莱斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）

谢莉安决定为家人放弃田径生涯。（路透社）

过去四届奥运会都至少摘下100米铜牌的牙买加短跑“常青树”谢莉安宣布，为了专注于家庭而退役。

她说：“我的儿子需要我。我与丈夫在2008年北京奥运会夺冠之前就在一起了，他为我牺牲了很多。我们是一队，我就是因为他的支持才能有这几年的成就。我觉得是时候为他们做别的事了。”