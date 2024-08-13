墨士廉卢军汉返国受热烈欢迎 星期三携奥运健儿参加开顶巴士游行

我国奥运铜牌获得者、水翼风筝板好手墨士廉，以及帆船好手卢军汉，星期二（8月13日）早上6时回返新加坡，他将于星期三（14日）与其他奥运健儿一同参加开顶巴士游行，庆祝本届奥运会取得的成就同时也答谢国人支持。

墨士廉和卢军汉随同新加坡帆船队成员乘坐新航的直飞航班从巴黎飞抵新加坡，在凌晨6时多步出樟宜机场3号航站楼抵境厅。前来欢迎的近百人群中有上有他的外公，下有六岁的小朋友。墨士廉带来的凝聚力在此刻具体的展现出来。

唐振辉部长（右三）和支持者陈昱恺（中）一同合影。（卓舒畅摄）

年仅六岁的陈昱恺带着自制的海报出现时便吸引很多人的注意，包括文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉。当问到为什么想要来接机时，陈昱恺说，因为他为墨士廉拿到铜牌而感到骄傲。他和母亲陈阳茲一同制作的海报让墨士廉笑得合不拢嘴，墨士廉主动让陈昱恺骑在肩上，在镜头前合影。

墨士廉和卢军汉手持国旗，接受来自各方的欢迎。（关俊威摄）

陈昱恺的母亲陈阳茲则被墨士廉在家受教育的成长背景吸引：“我在社媒上看到接机的消息后分享给我儿子，他听到后非常兴奋，于是我们就一起做了这张海报。我觉得墨士廉是所有新加坡年轻人的榜样，他在体育项目上十分出色，面对媒体时谈吐得体。我觉得他虽然是家教长大，但墨士廉懂得尊重并有决心，所有人都可以学习这一点。”

人群中还有另一名自豪的家长，墨士廉的外公丁来安（83岁）在受访时说，墨士廉的谈吐远超出他17岁的年龄：“品格和体育（都）非常重要，我对我这个孙子非常满意，我觉得他真的是‘墨’‘士’‘廉’。”

墨士廉的外公丁来安（左一）和外婆陈亚妹（左二）不仅为他的孙子感到自豪，也为女儿的育儿之道感到自豪。（林明顺摄）

都想念家常饭 感受到接机国人热情

墨士廉之后和到场的支持者一一合影，只要有人要合影或者签字他都来者不拒。在被问到回到新加坡最想做的事情时，他说想吃外婆做的饭：“我首先想冲个澡但很想与家里人团聚，特别想吃家人做的饭。”

谈到接下来的计划，墨士廉说：“我母亲强迫我休息一下，放松一下。我会听她的话。之后我会继续比赛和训练，一切照常，继续享受竞赛的愉悦。”

另一名想念家常饭的则是一同回到新加坡的帆船好手卢军汉，虽然没能拿到奖牌，他的家人和朋友也手举海报来一同接机。

卢军汉（左二）与家人和朋友一同合影，海报写着“欢迎回家，我们为你自豪。”（卓舒畅摄）

卢军汉感受到接机国人非常热情

卢军汉在接受采访时和墨士廉一样，都认为来接机的国人非常热情。他说：“能见到家人和朋友真的很开心，能有这么多人来支持我们感觉十分荣幸。”

在谈到此届巴黎之旅时，卢军汉说：“能够代表新加坡出战是我的荣幸，第二次参加奥运会感觉很不一样，特别是观众人数方面。下面我想好好休息一下，给自己放个假。”

墨士廉将在星期三和其他奥运健儿一同参加开顶巴士游行。游行巴士预计早上11时45分抵达海湾道（Bayfront Avenue）的滨海湾金沙庆贺点，之后途经牛车水，乌节路，实龙岗路，以及维多利亚街另外四个庆贺点。目前确认将参加游行的有羽球夫妻档许永凯和陈薇涵、羽球女单一姐杨佳敏、皮艇女将陈洁娴、泳将颜欣慧，以及乒乓小将郭勇和周靖袆。