巴黎奥运羽毛球女单亚军何冰娇退役

2024年巴黎奥运会羽毛球女单亚军何冰娇宣布退役。

在世界羽联星期二（8月13日）公布的最新世界排名中，刚夺得奥运银牌并在颁奖礼上手持西班牙徽章，向半决赛因伤退赛的西班牙球员卡罗琳娜致敬的举动，迎来全世界掌声的何冰娇并不在其中。

世界羽联随后证实，这名27岁的中国球员已经向世界羽联提出退役申请，将不再参加国际级别的赛事。根据世界羽联上一期（6日）公布的排名，何冰娇当时在女单排名第七。

除了证实何冰娇的退役，世界羽联也在其官方微博上祝福这名奥运亚军说：“青春留下的记忆，皆是赛场拼搏的痕迹；从青奥会冠军走到奥运会亚军，是坚持与付出写下的结果，祝福何冰娇未来一切顺利！”

在巴黎奥运女单决赛上，何冰娇不敌目前世界排名第一的韩国球员安洗莹，屈居亚军。这场决赛，也成为何冰娇职业生涯中最后一场国际赛。

何冰娇出生于1997年，从五岁开始练习羽毛球，11岁代表苏州队拿到她的第一个女子羽毛球单打冠军，2009年入选江苏省羽毛球队，2013年开始代表中国国家队出征，近年来先后获得南京青奥会羽毛球女单冠军、中国羽毛球大师赛女单冠军、世界羽联巡回赛德国公开赛女单冠军等荣誉。

除了何冰娇外，另一名中国球员陈雨菲也在最近发布视频称自己将暂时告别羽毛球运动，先休息一段时间，开启第二段人生。至于什么时候归来，这名排名世界第二球员并没有透露。

由于陈雨菲没有向世界羽联提出退役申请，她在最新公布的世界排名仍然高居第二，仅次于奥运冠军安洗莹。