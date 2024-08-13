墨士廉载誉归来 近百人热情迎接

为我国夺得奥运铜牌的水翼风筝板好手墨士廉，偕同帆船好手卢军汉和帆船总会成员，星期二（8月13日）早上6时抵达新加坡，近百名亲友、公众和媒体到场迎接。

对于支持者们一大清早前来接机，墨士廉感到很惊讶。“我感谢他们来看我，看到这么多人来机场接我，我很开心。”

他接受记者访问时说：“我无法用言语表达这段旅程对我的意义……看到我的努力对任何人的生活产生了积极的影响，这是一件非常令人满足的事情。

“（奥运夺牌）带来的积极影响是如此巨大，因此我非常期待竭尽所能再次为国家带来荣誉。”

墨士廉：最期待吃外婆家常菜

前来欢迎墨士廉和卢军汉的包括文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，人群中也有墨士廉的外公丁来安（83岁）和外婆陈亚妹（80岁）。

丁来安说：“体育会得奖，不代表品格好。但是他得奖后讲的话，完全超乎了一般17岁的少年。他说得对，他得奖最重要的不是名誉，而是团结了新加坡，使新加坡的青年将来都能向正确的方向发展。”

墨士廉受访时透露，回国后最期待吃外婆做的饭。久盼孙儿归来的外公外婆当然也迫不及待地想为他准备一桌他爱吃的家常菜。但丁来安一再对着记者感慨“现在孙子人在江湖，身不由己啊”，两位老人家愿意先退到幕后，让孙子尽情跟举国上下一起分享快乐和荣耀。

墨士廉星期三（14日）早上将与其他奥运健儿一同参加开顶巴士游行，庆祝本届奥运会取得的成就，同时也答谢国人支持。