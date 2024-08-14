NBA杯赛程公布 汤普森将战老东家勇士

（纽约法新电）克莱·汤普森（Klay Thompson）将在NBA杯揭幕战（11月12日）中挑战老东家金州勇士队（Golden State Warriors），第二届NBA杯全部赛程已于纽约时间星期二（8月13日）公布，10月22日开打的新赛季常规赛赛程将于当地时间星期四（15日）发布。

第二届NBA杯（原季中赛）将于11月12日开赛，12月17日结束。在11月12日至12月3日期间进行小组赛，比赛将于每个星期二和星期五进行，同时也会计入常规赛战绩。

揭幕战的重头戏是上赛季西部冠军达拉斯小牛队（Dallas Mavericks）在客场挑战金州勇士。新加盟小牛的汤普森将面对效力过13个赛季的老东家，以及刚刚夺得奥运金牌的后场老搭档柯里（Curry）。

揭幕战的另一场焦点对决是纽约尼克斯（New York Knicks）客场挑战费城76人（Philadelphia 76ers），保罗乔治（Paul George）与“大帝”恩比德（Embiid）及马克西（Maxey）组成三巨头，值得期待。

NBA杯卫冕冠军湖人队（LA Lakers）也将在11月15日客场挑战拥有文班亚马（Wembanyama）的圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）。

NBA杯复赛将于12月10日至11日进行，半决赛和决赛将于12月14日和17日在拉斯维加斯举行。