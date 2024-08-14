【奥运会】伊曼内就网暴提出投诉 马斯克与罗琳被点名

（巴黎综合电）性别争议风波中夺金的阿尔及利亚拳击手伊曼内·凯利夫（Imane Khelif），已经于新加坡时间星期天（8月11日）就被网暴一事，向巴黎检察官办公室的在线反仇恨中心做出投诉。

伊曼内所委托的律师博迪11日在社媒发布公告称，已经代表伊曼内做出正式投诉。

博迪说：“刚刚在巴黎奥运会上赢得金牌的拳击手伊曼内决定展开新的战斗：争取正义、尊严和荣誉。”

博迪在当地时间星期二（13日）与美国刊物《综艺》（Variety）采访中指出，美国亿万富豪马斯克和英国著名作家罗琳（J.K.Rowling）的名字在投诉中被提及，发过相关贴文的美国前总统特朗普（Trump）也将成为调查的一部分。

刚刚闭幕的巴黎奥运会共有两位性别引起争议的拳击手，伊曼内与林郁婷虽各自项目双双夺冠，但针对她们的争议在赛场外愈演愈烈。

两位都曾因被测出体内有男性XY染色体，在2023年拳击世锦赛被国际拳击协会剥夺参赛资格，不过国际奥委会允许她们参加此届奥运会。伊曼内在16强赛中46秒就击败意大利选手安吉拉·卡里尼（Angela Carini），掀起性别争议风波。

16强赛后，罗琳抗议道：“巴黎2024将永远被这场残酷的不公正所玷污。”企业家马斯克则在X上转发卡里尼的照片及配文：“男人不属于女子运动。”

国际奥委会已多次重申这两名拳手符合参赛资格，主席巴赫（Bach）明确表示这些批评为“仇恨言论”。