杨佳敏赛后备感失落 母亲感谢体理会办游行支持

新加坡头号羽毛球女单杨佳敏在接到庆祝游行邀请时，曾犹豫着要不要出席。最终，她出现在星期三（8月14日）奥运健儿庆祝游行的敞篷巴士上，灿烂的笑容让她母亲王芳贵非常感激新加坡体育理事会筹办这个活动，让健儿们感受到了那么多国人的热情支持。

王芳贵接受《联合早报》专访，谈到杨佳敏一开始收到庆祝游行邀请时，发短信说：“我不知道我是不是应该出席。”

杨佳敏在巴黎奥运会止步16强，当时她迎战日本球员大堀彩在先赢一局的情况被逆转，鲜少流露明显情绪的她赛后泪洒采访区，并多次说自己“非常失望”。

对于女儿的犹豫，王芳贵没有强迫她一定要出席，她说：“我没有告诉她一定要去，我只是说新加坡人口有这么多，只有23人能去奥运会，我们都对你感到自豪，但要不要去你自己决定。”

以女儿为荣 美食拥抱抚慰心灵

王芳贵也透露，这次杨佳敏用了比之前（东京奥运）还要长的时间走出落败的沮丧。“之前在家好几天看到她吃饭时都非常安静，这次的比赛，她比任何巡回赛的感触还要深。

“比赛有时候会以很微小的劣势输掉，这会让人感到更受伤，我们不会告诉她‘要坚强’这样的话，因为有时起不了作用，作为非当事人我们无法真正地感同身受。我们只是一直告诉她，我们以她为荣，煮好吃的东西给她，给她抱抱。”

年长者在路边为新加坡健儿摇旗挥手的画面让王芳贵非常感动。（叶振忠摄）

王芳贵也有留意杨佳敏社交媒体上的留言，看到国人这么多鼓励的信息，她非常感动。通过这次的庆祝游行她发现，其实我国有很多默默为新加坡健儿加油的支持者。

她继续说：“我被他们的行为所感动，我相信运动员会有更深的感受。在一些地点有年长者挥着国旗，看到这样的画面很棒，非常激动人心。

“我很感激有这个游行，我认为这是一种可以让公众以实际行动让运动员感受到他们的支持的活动。”