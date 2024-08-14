【奥运会】因争议性判决失金得银 英国射击手安柏要求道歉

（伦敦综合电）英国射击手安柏·鲁特（Amber Rutter）在奥运比赛争议性错失金牌，只得银牌。她认为国际射击管理组织应该向自己道歉，并呼吁奥组委应该将其他射击比赛使用的录像回放系统也用在奥运赛场。

安柏在8月4日举行的女子飞碟双向决赛中的附加赛，被判错失一枪。但电视回放显示她击中了目标，但只能收获银牌。安柏和她的教练当时提出了抗议，她星期二（8月13日）再次呼吁在射击运动中建立“公平的竞争环境”。

安柏在得到银牌三个月前生下儿子当上新手妈妈而成为话题。她在个人Instagram上写道，她不想“陷入可能发生的负面情绪中”，但她觉得有必要发声，以帮助“引发她所参与运动中的变革”。

她说：“每位运动员，尤其是在奥运会上的运动员，都应当在一个公平的竞争环境中比赛。无论是通过有经验和出色的裁判，还是通过我们在国际射击运动联合会比赛中一直使用的录像助理裁判（VAR）等新技术。

“在目前这个时间点，我不能想象会有太大的改变，这也不是我所期待的。然而，我确实认为需要有人承担一定的责任，承认并为这个错误的决定道歉，这最终使我失去了赢得奥运金牌的机会。此外，还需要制定一个计划，防止类似情况在未来发生。”