【体坛周爆】曼市稳住骨干冲五连冠 阿申纳紧逼 曼联大换血

新赛季英超本周末开锣，《联合早报》将连续两天分析英超传统六强的夏季动向及新赛季展望，今天先登场的是上季英超前二曼市、阿申纳，以及上季表现挣扎的曼联。

在经过了欧洲足球锦标赛和巴黎奥运会的热闹夏季后，新赛季英格兰超级足球联赛本地时间星期六（8月17日）凌晨回归。英超列强在休赛期间有的招兵买马，有的按兵不动。曼市虽然还是夺冠热门，但相信阿申纳本赛季的冲击将会更猛烈。

曼市（Manchester City）：稳住骨干冲五连冠 财务违规成达摩克利斯之剑

萨维奥成为曼市到目前为止唯一新援，他上赛季从特鲁瓦被租借到西甲黑马希罗纳，各项赛事攻入11球。（法新社）

在过去四个赛季实现英超四连冠的曼市，在这个夏季动作不大，只从法国姐妹队特鲁瓦（Troyes）购入了巴西边锋萨维奥（Savinho），同时将前锋阿尔瓦雷斯（Alvarez）卖给了体育马德里（Atletico Madrid）。

在保留球队主力的情况下，曼市毫无疑问依然是本赛季的夺冠热门。不过随着主帅瓜迪奥拉（Guardiola）的合约只剩下一个赛季，说不定赛季结束后就离开，加上德布吕纳（De Bruyne，33岁）、沃克（Walker，34岁）等主力年龄渐长，贝尔纳多·席尔瓦（Bernardo SIlva）可能离队，曼市这个赛季必须加强对未来的规划。瓜迪奥拉也在季前热身赛上给了年轻球员更多机会，鲍勃（Bobb）和麦克阿特（McAtee）表现不俗，有望取得更多上场时间。

曼市前锋哈兰德来临新赛季将冲击金靴奖三连冠。（法新社）

在放眼未来之余，曼市这个赛季即使战绩维持出色，但也可能会因为此前他们被控115次违反财务公平竞争条例而受惩罚。据ESPN报道，听证会将在9月16日举行，过程长达两个月，加上后续曼市可能提出的上诉等事宜，希望能在新赛季结束前尘埃落定。

曼市的这些控状所发生的时间跨度长达14个赛季，相当严重，如果罪名成立，他们可能会被大量扣分甚至降级，这成为他们本赛季的不确定因素。英超首席执行官马斯特斯（Masters）星期二（13日）就说：“是时候解决这个案件了。”

阿申纳（Arsenal）：季前赛开好头 再度冲击联赛冠军

阿特塔带领阿申纳在热身赛取得不俗成绩，自然希望可以延续到新赛季英超赛场。（路透社）

阿申纳在过去两个赛季都排在曼市身后，取得亚军。阿特塔（Arteta）的球队已经磨刀霍霍，准备在新赛季再次向曼市发起挑战。在过去两场季前热身赛中，阿申纳分别以4比1大胜上届德甲冠军莱沃库森（Leverkusen）和2比0拿下法国球队里昂（Lyon）夺冠。

尽管是季前热身赛，但球员们丝毫不怠惰，开场后就积极压迫对手。这样的表现也让球迷们可以期待他们在赛季初期就展现强势，开个好彩头。阿特塔也说：“我想他们准备好了。”

阿申纳在转会市场同样没有大动作，唯一重磅引援是从博洛尼亚（Bologna）带来意大利国家队后卫后起之秀卡拉菲奥里（Calafiori），另外将踢不上主力的中场史密斯·罗（Smith Rowe）卖给了富勒姆，也释放了多位边缘球员，上赛季的主力都仍在阵中。他们都还是年轻球员，阿特塔也仍是少帅，但经过两个赛季的洗礼，相信球队有了更多的经验，新赛季能应对各种冲击。

阿申纳新后卫卡拉菲奥里今年5月首次入选意大利国家队，代表他们参加了今年的欧锦赛。（路透社）

曼联（Manchester United）：购入强援展雄心 但改造工作非一朝一夕

曼联主帅滕哈格（右）今夏保住了帅位后积极引援，绝对不能让红魔重演上赛季连续惨败的戏码。（路透社）

曼联上赛季以队史英超最低排名的第八位收场，主帅滕哈格（ten Hag）最后打败曼市赢得足总杯，好不容易才保住了工作。在新老板拉特克利夫（Ratcliffe）入主后，球队在夏天积极招兵买马，特别是对上赛季薄弱的后防进行大手术。

在中卫瓦拉内（Varane）离队后，曼联先是购入他的法国同胞、有“新瓦拉内”之称的约罗（Yoro），接着在星期三（14日）以6000万英镑（约1亿100万新元）从拜仁慕尼黑（Bayern Munich）打包购买另一名中卫德利赫特（De Ligt）和右后卫马兹拉维（Mazraoui）。

曼联从拜仁慕尼黑引入荷兰中后卫德利赫特（左）和右后卫马兹拉维，补强防线。（取自曼联Instagram）

后两人在滕哈格执教荷兰球队埃杰克斯（Ajax）时期曾和他合作，另一位新援前锋齐尔克泽（Zirkzee）则曾是拜仁球员，和德利赫特及马兹拉维曾共事，相信三人可以迅速融入球队。

不过约罗在8月初的热身赛脚部受伤动手术，将缺席三个月。“玻璃人”左后卫卢克·肖（Luke Shaw）小腿也受伤，成为最新伤兵。加上前锋霍伊伦德（Hojlund）、左后卫马拉西亚（Malacia）等人也受伤，首轮星期六凌晨迎战富勒姆的揭幕战，滕哈格就少了数名球员。

有进就有出，另一位右后卫万比萨卡（Wan Bissaka）则被卖到了西哈姆（West Ham）。前锋马夏尔（Martial）、中场范德贝克（van de Beek）等人则被清洗，但多数主力都还在。

只是他们原本的球队阵容就比不过其他列强，赛前的热身赛也只取得两胜三败（不包括社区盾点球战输给曼市），显然还在磨合。虽然热身赛的成绩不能做标准，但曼联的重建工作显然不是上述几位新援来投后就能完成，滕哈格还有很多工作要做。