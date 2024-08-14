环法脚踏车新加坡绕圈赛 冲刺王卡文迪许最后骑行

环法绕圈赛第三次在本地举行，迎来新路线增加挑战，主办方也推出新活动让一家老小参与其中。上届因封路消息不足，主办方会加以宣传以防造成不便。

世界知名的环法脚踏车赛（Tour de France）11月将在我国海滨公园举办保诚新加坡绕圈赛（Prudential Singapore Criterium）。英国冲刺王卡文迪许（Cavendish）将出席参加最后一战，去年绕圈赛的冠军菲利普森（Philipsen）也将出席。

卡文迪许在本届环法脚踏车赛的第五个赛段中，历史性地赢得了他的第35个赛段冠军，成功超越比利时名宿莫克斯（Merckx）的纪录。他7月完成最后一个赛段后表示，这或许是他最后一次环法了。因此据悉，这次在本地举行的新加坡绕圈赛会是他职业生涯中最后一次参加职业赛事。

对第三次参与比赛，卡文迪许说：“我前两届都有来，两次都是很好的体验。我们将体验全新的路线，这代表全新的挑战，为我们骑手添加乐趣，对观众来说更加刺激。”

环法保诚新加坡绕圈赛主办方星期三（8月14日）举行推介礼。这将是新加坡第三次举行环法绕圈赛。本届比赛从11月9日至10日进行，推出与往届不同的路线，地点将在海滨公园一带，并经过新加坡的多个著名地标景点，比如鱼尾狮公园、滨海艺术中心等。

保诚保险新加坡首席客户官吴腾杰（左起）、旅游局体育与康养旅游执行署长王凌丽、Evoke EXP总经理吴慧沁，以及Anywheel创办人杨源家出席了推介礼。（骆辉煌摄）

去年举行第二届绕圈赛时，疑因封路的消息宣传不足，导致大量民众如常开车前往新达城一带，造成附近交通大堵塞，行程延误30分钟至60分钟。

对此，比赛主办公司Evoke EXP总经理吴慧沁说：“我们这届绕圈赛选择了一条位于海滨公园的路线，相对来说对民众的干扰会更少。我们会通过广播、报纸和社交媒体来告知民众封路的情况。”

本届保诚新加坡绕圈赛路线图。（联合早报制图）

主办方公布，除了卡文迪许和菲力普森，传奇车手弗鲁姆（Froome）与近来人气逐渐升高的吉尔迈（Girmay）也将来到新加坡参赛。

望吸引更多民众参与骑行

主办方透露，为了吸引更多人关注并参与这项赛事，将举办让一家人一起骑车的活动。共享脚踏车业者Anywheel将加盟赞助本届环法绕圈赛，为这个活动提供一百台后面能坐小孩的脚踏车来鼓励年轻家庭一同参加。家庭路线会是绕圈赛路线的一部分，约一公里长。

环法绕圈赛也将举行家庭日，让大人能够在小孩尽情玩耍之余观看比赛。

保诚保险新加坡首席客户官吴腾杰表示，希望能够通过吸引更多家庭参与而提高社会凝聚力。

吴慧沁指出，虽然新加坡地方小，景点却不少，希望能够让更多民众观看这些世界级骑手，并对骑脚踏车产生兴趣。她透露，之前去尼斯观看环法，见到大家都带着一家老小为选手们加油打气，希望也能将这个精神带到新加坡。