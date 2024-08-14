5000人雨中欢呼 热烈祝贺奥运健儿归来

就和巴黎奥运会开幕式一样，从奥运归来的新加坡运动员在星期三（8月14日）的庆祝游行同样受到“雨神”的眷顾，不过他们并未受到影响，他们在雨中作乐，全程与沿路超过5000名支持者们挥手欢庆。

在这场大约两小时的游行中，10名运动员马克·路易斯（田径）、许永凯、陈薇涵、杨佳敏（羽毛球）、陈洁娴（皮艇）、墨士廉、卢军汉（帆船）、颜欣慧（游泳）、郭勇和周靖祎所搭乘的敞篷巴士从体育城出发，途经滨海湾金沙、牛车水、乌节路、实龙岗路以及维多利亚街五个庆贺点。

游行巴士分成媒体巴士和选手巴士 ，一路上，无论男女老少、上班族甚至是来新旅行的游客都非常热情，纷纷拿起手机记录这一切，巴士还没抵达就可听到他们的欢呼声。

此时此刻，是“将新加坡人团结在一起”的最佳写照。

沿路有许多人为我国运动员欢呼，这群乐龄人士也乐在其中。（叶振忠摄）

新加坡运动员在游行前后都接受了媒体群访，他们全部都是首次参加奥运庆祝游行，在这些运动员中，只有杨佳敏和卢军汉参加过两届奥运会，其他人的巴黎奥运都是首秀。

人群中看见父母 墨士廉送上爱心飞吻

这一路上看到这么多支持者，墨士廉说：“这一切真是太美好了，我的心都化了。看到大家因为新加坡队的到来而感到高兴，我非常开心。

“我完全没想到会有这么多欢呼声。现场也有很多鼓舞人心的手幅，其中一幅写道‘只要坚持，成功触手可及’。”

墨士廉的父亲瓦伦丁（红衣）和母亲丁慧卿（蓝衣）在甘榜格南古董相机博物馆旁的奥运选手壁画附近等儿子到来时，与小朋友们互动。（何炳耀摄）

墨士廉的父母在甘榜格南古董相机博物馆旁的奥运选手壁画处等待儿子的到来，在敞篷巴士上的墨士廉看到后比了个巨大的爱心。“我在人群中看到我的妈妈，那是我唯一一次给了个飞吻。看到她在场真是太甜蜜了。”

在本届奥运两度改写游泳全国纪录的颜欣慧称这个经历永生难忘。她说：“这是我永远都不会忘记的经历。我希望大家能继续支持新加坡队，我们真的非常感谢大家的支持。”

被问及是否会争取机会参加2028年洛杉矶奥运会，颜欣慧向记者透露，她目前的计划是专注于顺利从大学毕业和明年在本地举行的世界水上运动锦标赛，还没考虑太远。

和运动员一起参与游行的嘉宾是文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，以及新加坡全国奥理会主席、永续发展与环境部部长傅海燕。

翘班都要来看墨士廉的上班族。（何炳耀摄）

前国手午餐时间前来庆贺地点支持

由于游行时间正好是午饭时间，因此脊椎矫正医生刘葴廷特地从办公室走到附近的乌节路庆贺地点。曾代表我国参加两届东运会马拉松项目的他说：“2016年我错过了约瑟林的胜利游行，2021年没有举办，我真的很想参与。（墨士廉的比赛）是一场团结全体新加坡人的比赛，很多人在这之前并不知道什么是风筝水翼板，看到一个只有17岁的少年如此表现真的很激励人心。”

刘葴廷也提到，墨士廉的比赛时间正好在8月9日国庆庆典刚结束后，时机很巧，因此他和全家人一起守在电视机前观赛。

放眼游行巴士途经的五个地点，有不少父母带着孩子前来为选手们加油打气。（叶振忠摄）

刚好在星期三清年假的妈妈杨淑慧也特地带了她七岁的双胞胎孩子前来支持新加坡队。她说：“这是我第一次来，我想让我的孩子感受这个气氛并为我国选手加油，因此从女皇镇前来乌节路支持。”

在乌节路附近的新加坡艺术学院（SOTA）有超过300名学生前来喝彩，我国帆船手卢军汉对此感到惊喜，他说，这段经历难忘，势必会让他珍藏很长一段时间。