从小决心为我国出战 墨士廉多年获帆总与政府全力支持

本地出生的新加坡帆船小将墨士廉从小就将自己视为新加坡人，要为新加坡出战，我国帆船总会在2019年就开始支持墨士廉，这段时间到他成为亚洲冠军、世界冠军，以及奥运奖牌得主，反映出我国在培养运动员方面的出色表现。

将满18岁的墨士廉在国庆日当天，为我国夺得巴黎奥运会水翼风筝板铜牌，对于一些网民的疑问，我国文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期三（8月14日）接受《联合早报》和《海峡时报》访问时作出回答。

墨士廉在2016年或2017年左右就决定要代表新加坡出战，他当时问自己：“这辈子要吃什么？新加坡海南鸡饭还是瑞士奶酪火锅？对我来说选择就很清楚了。

“当然我明显感觉自己是个新加坡人，毕竟我在这里出生的。而之后发生的所有幸运的事，我想都是一种福气，但我选择新加坡，就因为我愿意，我们没去考虑能获得什么支持。”

到了2019年，新加坡帆船总会和国家青年体育学院（National Youth Sports Institute，缩写NYSI）注意到了这块璞玉，2019年他们一起参加了在多哈举行的世界沙滩运动会。

国家青年体育学院绩效发展科学负责人马修·怀尔德说：“NYSI在2019年首次通过全国奥理会与墨士廉合作，一起准备世界沙滩运动会。当时墨士廉只有13岁，却已经在和成年人竞争。由于这是他首次接触综合运动型赛事，我们认为，这次经历对他长期的发展至关重要。”

墨士廉2019年时参加世界沙滩运动会时的稚嫩模样。（国家青年体育学院提供）

2020年由于冠病疫情没有比赛，2021年墨士廉的姨妈联系上唐振辉部长，他们是老同学，两人在法国巴黎的新加坡大使馆见面，她向部长推荐自己的外甥。

唐振辉说：“墨士廉的姨妈几十年前是我法学院的同学，她跟我提起这个孩子时，说‘你知道吗？我外甥是个水翼风筝板冠军’ ，说我应该见见他。”

墨士廉凭卓越表现 前年获奖学金与企业资助

因为不断有人提起墨士廉的名字，唐振辉开始和新加坡帆总还有帆船总会前会长、全国奥理会副主席陈智龙接触。

凭借着水翼风筝板上的卓越表现，墨士廉2022年获得卓越体育奖学金（spexScholarship），唐振辉和墨士廉母亲丁慧卿谈了后，也争取到私人企业的赞助。

不仅如此，新加坡体育理事会管理的新加坡体育学院也经常安排体能与力量教练等工作人员和墨士廉一起参加特定的比赛，上个月接受《联合早报》专访的拉纳尔德·约瑟夫从2021年开始就和墨士廉合作，见证他成为世锦赛冠军、亚运会冠军和奥运铜牌得主。

为了让他专注备战2028年洛杉矶奥运会，国防部批准他延迟入伍。

墨士廉的母亲是新加坡人，父亲是瑞士人，在本地出生的他可以选择代表新加坡或瑞士，而他选择披新加坡战袍参赛。他的弟弟（Karl Maeder）也是一名水翼风筝板运动员，但不在新加坡出生，只能代表瑞士。

墨士廉的父母不久前接受《联合早报》专访时说过，他们从不觉得任何人欠他们什么，也不觉得新加坡有亏欠他们，因为他们原本就乐见墨士廉成为一名运动员。

墨士廉希望能通过自身经历给国人带来正面影响，他说：“如部长所说的那样，我希望我能在体育上带来积极的影响。具体从事哪项运动并不重要，体育的魅力、价值和这过程中你学到的和培养的韧性，在竞技体育都是息息相关的。”