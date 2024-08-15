【体坛周爆】红军换帅仍具争冠实力 蓝军热刺难作为

红军即使走了功勋主帅克洛普，料还在争冠行列，蓝军与热刺相信只能争夺欧冠赛资格。

“红军”利物浦（Liverpool）换帅后，基本维持上赛季的阵容，依旧是新赛季的一股争冠势力。“蓝军”切尔西（Chelsea）则延续上赛季的大手笔引援，同时又更换主帅，相信来临赛季还是难有作为。“热刺”托特纳姆（Tottenham）引入“替代”哈里·凯恩（Harry Kane）的人选，充其量只能是欧冠资格的角逐者。

一样人员 不一样主帅

过去几个赛季一直是争冠球队的“红军”利物浦，在告别了功勋主帅克洛普（Klopp）后，新赛季将迎来怎么样的局面，备受关注。

上个赛季，红军一直在争冠行列，只可惜最后关头的冲刺阶段掉链子，最终只能遗憾排名第三。

来临赛季，红军将迎来新帅斯洛特（Slot），除了33岁的中卫马蒂普（Matip）约满离队，33岁的西班牙中场蒂亚戈·阿尔坎塔拉（Thiago Alcantara）以及法比奥·卡瓦略（Fabio Carvalho）离队加盟另一支英超球会布伦特福德（Brentford），这名此前执教荷甲球会飞燕诺（Feyenoord）的荷兰籍教头基本上继承了克洛普留下来的阵容。

转会窗口开启至今，红军未有任何引援，甚至连扯上关系的潜在人选传闻也寥寥无几。目前有传言或引入西甲球会皇家社会（Real Sociedad）的25岁中场苏维门迪（Zubimendi），担任球队的中场指挥官。

斯洛特自认执教风格与克洛普相似，这是他被物色成为德国教头继承人的主要原因，再加上球队阵容基本上没有变化，相信红军在这名新教头的带领下，能维持之前几个赛季的争冠位置。

从球队季前热身赛先后击败阿申纳（Arsenal）、曼联（Man United）与塞维利亚（Sevilla）等劲旅来看，没有引援的红军仍然会是新赛季不可忽视的一股力量。

蓝军大换血 引入多名新援

“蓝军”切尔西继续洗牌动作，在本赛季的转会窗口再次引入多名新援。

至今，切尔西的大大小小引援已经多达九人，涉及的金额达1亿8900万欧元（约2亿7400万新元），从狼队（Wolves）引入的葡萄牙边锋内托（Neto）身价最高，达到6000万欧元。

自托德·伯利（Todd Boehly）在2022年5月完成对切尔西的收购后，球会就在转会市场上大肆引援，不仅是这个赛季的转会窗，上个赛季该队也引入多名新援。目前球队的一线阵容已经多达43人。除了不断引援换人，蓝军在这两年期间也频频更换主帅，目前新上任的马雷斯卡（Maresca），已经是球队换主后的第六人。

买进内托是不是明智之举，一直被外界质疑。这名球员自2019年加盟狼队（Wolves）后确实表现不俗，却也经常面临伤痛困扰，这是让许多关注他的豪门球会却步的原因。

另外，蓝军阵营内已经有很多出色的边锋球员，如斯特林（Sterling）、穆德里克（Mudryk）与马杜埃凯（Madueke）。上个赛季球队的最佳球员帕尔默（Palmer）也能担右翼位置。在阵容臃肿，边翼人员过剩的情况下，帕尔默极有可能内移，踢中场位置。马雷斯卡如何在更衣室内平衡球员间的关系，对这名意大利教头来说将是个挑战。

面对臃肿的阵容，马雷斯卡如何让更衣室保持平和气氛将是个挑战。（法新社）

切尔西目前的处境就犹如一名病重的病人，在频频更换主治医生的情况下进行了两次大手术，要在短时间内恢复元气，恐怕只能等待奇迹。

新赛季对于上赛季排名第六的蓝军而言，将依旧是个考验，争冠无望，欧冠资格是个考验。

热刺引入索兰克和伯格瓦尔

热刺在这个夏季转会至今的最大笔交易是从伯恩茅斯（Bournemouth）引入索兰克（Solanke），转会费为6500万英镑（约1亿1000万新元）。

索兰克上赛季在伯恩茅斯表现亮眼，取得了19个进球。这名26岁的英格兰前锋在职业生涯最初阶段曾经短暂效力过切尔西与利物浦这两大英超豪门，不过真正让他发光的，是效力伯恩茅斯的这五年。

对于这名前锋，热刺主帅波斯特科格鲁（Postecoglou）显然寄予厚望。热刺上个赛季不仅又一次两手空空，未能赢得任何奖杯，联赛积分榜第五的位置也让球队再次无缘欧冠赛场。

波斯特科格鲁说：“他（索兰克）与我们会是完美的结合。他将会给予我们过去12个月所缺失的。”

英格兰前锋索兰克（右）被寄望能替代凯恩留下的空缺，瑞典“天才少年”伯格瓦尔（左）在热刺接下来的表现也备受关注。（路透社）

哈里·凯恩（Harry Kane）上赛季离开后，热刺没有签入一名顶级前锋取代其位置，索兰克会不会是替代凯恩的理想人选，只能场上见真章。

除了索兰克，热刺也从瑞典球会尤尔戈登（Djurgarden）引入“天才少年”卢卡斯·伯格瓦尔（Lucas Bergvall），这名年仅18岁的中场，被英国媒体认为是当今世界出生于2006年的最佳球员之一。

另外，热刺也在这次转会窗口再次向德甲球会莱比锡（Leipzig）租借维尔纳（Werner），这名前锋今年1月也曾以租借形式来到热刺，并在代表球队出赛的13场比赛中取得两个进球。