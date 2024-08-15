遛狗时与人争执 巴塞新星亚马尔父亲遭刺伤

（马德里法新电）据西班牙报纸《先锋报》当地时间星期三（8月15日）报道，西班牙国家队和巴塞罗那（Barcelona）少年球星亚马尔（Yamal）的父亲被刺伤，他目前情况严重但稳定。

巴塞罗那少年球星亚马尔（图）的父亲遭人刺伤，目前情况严重但稳定。（路透社）

报道援引“熟悉该事件的官方消息来源”称，亚马尔的父亲穆尼尔·纳斯拉维（Mounir Nasraoui）在西班牙东北城镇马塔罗遛狗时，在一处停车场与一些男子发生争执，那些人后来回来袭击纳斯拉维，多次刺伤他。

根据《先锋报》的报道，纳斯拉维被送往附近巴达洛纳市的医院，他的诊断为“严重”。报道还补充说，当地警方已经找到了几名事件的目击者，已有一些人被逮捕。

负责调查的加泰罗尼亚地区警方未公开确认事件，也未回应法新社的询问。

袭击发生在马塔罗的罗卡丰达社区，那里距离巴塞罗那约30公里，是亚马尔成长的地方，也是他父亲和祖母仍居住的地方。

这位17岁的球员在进球后常常用手做出“304”的手势，指的是这个加泰罗尼亚社区的邮政编码。

亚马尔在15岁时首次为巴塞罗那出场，迅速跻身首发行列，并在今年夏天西班牙队赢得2024年欧锦赛中发挥了关键作用。他在决赛送出一个助攻，协助西班牙以2比1击败英格兰夺冠，成为了赢得国际足球大赛（世界杯或欧锦赛）的最年轻球员，打破了巴西传奇比利（Pele）在1958年创下的纪录。