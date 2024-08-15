什琴斯尼与尤文分手 沙奇里告别火焰队

（罗马综合电）波兰门将什琴斯尼（Szczesny）与瑞士球星沙奇里（Shaqiri）本地时间星期四（8月15日）分别和意甲球队尤文图斯（Juventus）以及美国球会芝加哥火焰队（Chicago Fire）达成和平分手协议，离开球队。

34岁的什琴斯尼在尤文效力了七年，但近年来他在球队的地位有所动摇。尤文最后一次夺得意甲联赛冠军是四年前。这四年里，国际米兰（Inter Milan）夺冠两次，体育米兰（AC Milan）和那波利（Napoli）各一次。

为尤文出战的这些年里，什琴斯尼出战了252场比赛，随队赢得三个意甲冠军和三个意大利杯冠军。

尤文在文告中写道：“尤文图斯和沃伊切赫·什琴斯尼共同度过七个赛季后决定分道扬镳，双方同意终止合同。”

什琴斯尼2017年从英超球队阿申纳（Arsenal）转会到尤文，一些外国媒体说，他离开尤文后的下一步是征战沙特阿拉伯联赛。

瑞士国脚沙奇里将离开美国球队芝加哥火焰。（路透社）

火焰队：分道扬镳是对双方最好决定

除此之外，瑞士的沙奇里也和芝加哥火焰和平分手。32岁的他在2022年2月从法甲球队里昂（Lyon）转会到这里，本赛季他出场的12场比赛中有九次首发，并攻进两球和送出两次助攻。不过自5月18日以来，他一直没有出场。

火焰队体育总监海茨（Heitz）说：“经过与谢尔丹（沙奇里）的讨论，我们一致认为分道扬镳是对双方最好的决定。我们感谢他对球会的贡献，并祝愿他在下一个篇章中取得成功。”

32岁的沙奇里为火焰出场的75场比赛中，一共贡献16球和20次助攻。他说，现在是他职业生涯中探索新机会的时机，并感谢火焰和球迷这段时间对他的支持。