吸笑气拍上网 热刺中场比索马遭停赛

（伦敦综合电）托特纳姆（Tottenham）“热刺”中场比索马（Bissouma）因在社交媒体上发布了一段显示他吸食一氧化氮（nitrous oxide，俗称“笑气”），被球队禁止参加参加星期一（8月19日）对阵莱斯特（Leicester）的英超揭幕战。

这名27岁球员在上周末涉及这起事件后公开道歉。英国政府去年起将一氧化二氮列为C级药物，作为吸入剂使用这种气体在当地是违法的。

热刺的澳大利亚籍主帅波斯特科格鲁（Postecoglou）在星期四（15日）的赛前新闻发布会上告诉媒体：“他周一不会出场。我们已经暂停了他参加周一比赛的资格。他需要重新建立与我和团队的信任。

“我们为他敞开大门，希望我们能帮助他认识到自己的决定对团队的影响。”

波斯特科格鲁说：“我在这个行业已经很久了。当出现这样的情况时，我会以几种方式看待它。首先，这是一个人，是比索马，他做出了一个错误的决定。

“其次，他是一名足球运动员，肩负责任。这归结于行为，伙计，就是这么简单。就是要做出更好的决定。

“他对我、俱乐部和所有相关人员非常抱歉，但这只是其中的一部分。”

托特纳姆新从伯恩茅斯（Bournemouth）签来的英格兰前锋索兰克（Solanke）在转会后可能在对阵莱斯特迎来他的首秀，据报道这笔交易价值6500万英镑（约1亿1000万新元）。