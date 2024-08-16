欧足联赛点球大战34次 埃杰克斯13比12力克对手

（路透电）荷兰球队埃杰克斯（Ajax）在星期四（8月15日）的马拉松式点球大战中，以13比12击败希腊的帕纳蒂奈科斯（Panathinaikos），共进行了34次点球，创下了欧足联比赛的新纪录。在两回合和加时赛总比分1比1结束后，欧洲联赛第三轮资格赛终于通过点球大战决出胜负。

埃杰克斯上周在帕纳蒂奈科斯的主场以1比0获胜，但在阿姆斯特丹的主场赛第89分钟被对手扳平，比赛加时仍然胶着。最终点球大战埃杰克斯胜出，这一结果打破了2007年欧洲U21锦标赛半决赛中，荷兰队以13比12击败英格兰队的32次点球纪录。

世界最长点球大战 共进行56次点球

世界最长点球大战的纪录是在5月由以色列第三级别联赛球队SC迪莫纳（SC Dimona）和希姆松特拉维夫（Shimshon Tel Aviv）创下的，当时两队在升级附加赛的半决赛中共进行了56次点球。

埃杰克斯门将帕斯维尔（Pasveer）扑出了五个点球，并在自己操刀的点球中一蹴而就，帮助主队赢得了点球大战，而荷兰国脚布罗比（Brobbey）则两次罚失点球。

帕斯维尔说：“扑出五个点球确实很多，是的。我偶尔也会扑出一个点球，但我不认为你经常会遇到像这样的疯狂场面。

“每次我都认为我们会成功。布罗比主踢，我以为我们会赢。但他罚失了，而他在训练中总是能进球。”

最终，后卫加埃伊（Gaaei）为埃杰克斯射进了制胜点球。这支荷甲球会将在8月较迟时候的附加赛中对阵波兰的雅盖隆尼亚比亚韦斯托克（Jagiellonia Bialystok）。