辛辛那提网球公开赛 上届冠军可可意外出局

（辛辛那提法新电）辛辛那提网球公开赛男单首号种子西班牙的阿尔卡拉斯（Alcaraz）的比赛因为下雨暂停，上届女子冠军可可·高芙（Coco Gauff）则惨遭淘汰。

阿尔卡拉斯在次圈赛遇上法国球员孟菲尔斯（Monfils），这名刚在8月巴黎奥运会赢得男单银牌的球员在以6比4、6比6领先时，比赛因下雨暂停。

这是阿尔卡拉斯自赢得迈阿密比赛后，首次回归硬地球场比赛，他缺席了上周的蒙特利尔大师赛。

在其他场男单赛事上，中国一哥张之臻4比6、3比6不敌赛会第六号种子卢布列夫（Rublev）。赛会第三号种子兹维列夫（Zverev）以6比3、6比2淘汰卡恰诺夫（Khachanov）。

这是兹维列夫在本赛季ATP赛赢得的第50场比赛。这名德国球员说：“我在球场上的感觉很好。如果你在训练时感觉良好，那么把这种感觉带到比赛就容易得多。

“我只希望自己的状态能越来越好，我很高兴今天取得了胜利。”

在女单赛上，赛会次号种子可可4比6、6比2、4比6不敌哈萨克斯坦球员尤利娅·普丁塞娃（Yulia Putintseva），意外出局。

世界排名第34的尤利娅赛后说：“我真的为自己感到骄傲。这个球场的球速很快，你得凭着直觉打球，这正是我所做的。”

可可：稳定性要加强

战败的可可则说需要加强自己的稳定性。她说：“我今天犯了太多非受迫性失误，尤其是当我4比2（第三盘）领先时，很多的失分都是因为我个人的失误。”

此外，刚赢得巴黎奥运女单冠军的中国球员郑钦文的比赛也因下雨暂停，郑钦文当时以6比1、5比4领先波兰球员玛格达莱娜·弗雷希（Magdalena Frech）。