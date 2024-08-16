新援米塞霍艾立功 希罗纳客场踢和贝蒂斯

（巴塞罗那综合电）新赛季的西班牙甲级联赛新加坡时间星期五（8月16日）凌晨正式敲响，两场序幕赛都踢成和局，毕尔巴鄂（Bilbao）主场1比1踢和赫塔费（Getafe），贝蒂斯（Betis）也在另一场主场赛1比1踢和希罗纳（Girona）。

在毕尔巴鄂踢和赫塔费的比赛上，桑塞特（Sancet）在球赛第27分钟为主队先拔头筹，乌切（Uche）在球赛第64分钟为赫塔费追平比分。

在贝蒂斯对垒希罗纳的比赛上，巴尔特拉（Bartra）在开赛后六分钟就为贝蒂斯首开纪录，候补上场的希罗纳新援米塞霍艾（Misehouy）在第72分钟将比分扳平。

米塞霍艾出生于阿姆斯特丹，父母都是加纳人，他自幼在埃杰克斯（Ajax）的青训营受训，今年夏天以免转会费形式加盟希罗纳。

希罗纳主帅米歇尔（Michel）说，对于新援米塞霍艾的立功并不感到意外。

他说：“加布里埃尔（米塞霍艾）是一位非常有天赋的球员，但现在他仍然缺乏成为一名伟大球员的集体心态。”

他还说：“他还有很大的进步空间。他仍然不会说西班牙语，但我希望他能听我的……也许这个进球对他没有任何好处，我不希望这样……他很有天赋，但我们必须专注于他，这样他才能通过集体努力为球队做出贡献。”