NBA常规赛赛程出炉 冠军凯尔特人序幕赛战尼克斯

上季总冠军波士顿凯尔特人序幕赛将对战纽约尼克斯。詹姆斯迎来第22个联赛季，第一天对垒明尼苏达灰狼队。保罗乔治、克莱·汤普森狭路相逢对战老东家。

（纽约综合电）美国职业篮球赛（NBA）常规赛将迎来第79个赛季，于10月22日（星期二）开赛，2025年4月13日（星期天）结束。每支球队将进行82场常规赛，其中一些组合将根据NBA杯的结果决定。NBA杯将在拉斯维加斯进行，于11月12日开始，12月结束。

星期五（8月16日）出炉的常规赛赛程显示，上赛季总冠军波士顿凯尔特人（Boston Celtics）在序幕赛对战纽约尼克斯（New York Knicks）。

洛杉矶湖人（Los Angeles Lakers）同日也将对垒明尼苏达灰狼队（Minnesota Timberwolves），湖人的NBA得分王詹姆斯（LeBron James）将挑战第22个联赛季。

常规赛第二天（10月23日）将由费城76人（Philadelphia 76ers）的三巨头——保罗·乔治（Paul George）、恩比德（Embiid）、马克西（Maxey）首次一起出战，对战客队密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）。

恩比德（左）和保罗乔治本赛季将以队友身份出战，对阵密尔沃基公鹿。（法新社）

10月24日，上赛季西部冠军达拉斯小牛队（Dallas Mavericks）由刚过档的克莱·汤普森（Klay Thompson）、凯利·欧文（Kyrie Irving）和卢卡·东契奇（Luka Doncic）组成的三巨头也将亮相，主场对决圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）。马刺队拥有上赛季年度最佳新秀文班亚马（Wembanyama），以及新后卫克里斯·保罗（Chris Paul）。

俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）将对战拥有上赛季最有价值球员约基奇（Jokic）的丹佛金块（Denver Nuggets）。

保罗·乔治将在11月6日对垒老东家洛杉矶快艇（Los Angeles Clippers）。克莱·汤普森现在所在的小牛12日也将对阵他的前队伍金州勇士（Golden State Warriors），开启NBA杯的小组赛。

圣诞节湖人客场对战金州勇士

圣诞节当天会进行万众瞩目的湖人客场对战金州勇士的赛事。

全明星赛事2025年2月14日至16日在旧金山进行。常规赛之后就会开启附加赛和季后赛，附加赛4月15日开赛，18日结束，季后赛则于4月19日开赛。总决赛在6月5日开赛。