七年为前辈做杂活 安洗莹发声盼羽协改变不合理习惯

（首尔综合电）韩国羽毛球一姐安洗莹在巴黎奥运会女单夺金后向韩国羽协猛烈开炮，日前还传出她加入国家队七年来被要求帮前辈做杂活的消息，引起羽坛关注。她星期五（8月16日）发文说，希望能借此改变这些不合理的事，为选手创造更好的环境。

安洗莹上周炮轰羽协轻率处理她的膝伤导致误诊，在训练方式和分配资源上更偏好双打球员等问题。韩国媒体星期三（14日）也爆料称，安洗莹在2017年初中三年级时以15岁之龄入选国家队后，由于她是全队最小的球员，且韩国十分注重长幼有序文化，因此她必须为前辈更换球拍线、打扫房间、洗衣服，对她造成伤害。

安洗莹上星期四（8日）说，为了让焦点集中在其他韩国选手上，她将在奥运结束后再发表想法。时隔约一周后，安洗莹在Instagram再次对抢了其他选手锋芒而道歉，并以长文表达她的观点。她写道：“我希望改变那些不合理但已经按惯例做的事情，让它变得有些伸缩性。”

对伤病应对方式感失望 盼与羽协诚挚讨论

她强调由于每个球员面对的伤病问题不同，她希望选手们能得到充足且有伸缩性的支持，但她在现实中所遇到的情况“完全不同”，因此她感到“非常失望”。

“我默默期盼我们（与羽协）能有诚挚谈论我经历了什么的时候，而不是和羽协进行文字战争。我希望我们能尽快有这样的时间，我想说的不是争论对错的问题。”

韩国文化体育观光部和大韩体育会（韩国奥委会）已经就安洗莹的投诉展开调查。对此，安洗莹写道：“如果有人关心这些并逐渐改变规则和制度，我想不仅是我，未来的运动员也都能在一个受照顾的环境中，更加专注于运动。”

她希望韩国文化体育观光部能聆听选手的声音，确保选手和协会之间沟通顺畅。

膝盖脚踝受伤 安洗莹退出日韩公开赛

安洗莹写道：“从现在开始，我希望羽协官员不会再对关键的改变视而不见，会主动采取行动。”她提到自己不知道未来情况会怎样，也害怕无法继续打羽毛球，但经过深思熟虑，还是决定挺身而出，并写下文章，来回报人们的支持和关心。

在分歧未获得解决的情况下，由于膝盖和脚踝有伤，安洗莹日前通过其俱乐部三星人寿，向韩国羽协转达退出下两个星期举行的日本和韩国公开赛的决定。