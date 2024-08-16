澳洲奥运“袋鼠”舞者冈恩遭网暴 恳请媒体尊重隐私

（综合电）36岁澳大利亚选手蕾切尔·冈恩（Rachael Gunn）在2024年巴黎奥运会霹雳舞比赛因怪异的“袋鼠”舞步在网上引热议，她首度发言表示，受网暴让她大受打击，恳请媒体放过她亲友和当地霹雳舞社群。

蕾切尔星期四（8月15日）在社交平台Instagram上发布了视频，说：“我很感激所收到的正能量，我也很庆幸能够给大家带来喜乐。这就是我希望能够做到的。但我不知道这也会招来这么大的恶意，说真的，非常令人伤心。”

她还说：“我上场玩得很开心。我有认真对待比赛，很努力地为奥运会做准备，我尽力了。”

蕾切尔在本届奥运会的霹雳舞赛事中跳“袋鼠”舞输了三局循环赛，受尽网暴。

蕾切尔因此恳求媒体给她隐私，她说：“我恳切希望媒体停止骚扰我的家人、朋友、澳大利亚霹雳舞社群以及更广泛的霹雳舞社群。大家都因为这个风波经历了很多，所以我希望媒体能尊重他们的隐私。”

她也提到，会按照之前的计划在欧洲旅游几个星期，回到澳大利亚才回答其他问题。

澳洲奥委会谴责恶意言论

澳大利亚奥委会星期四也谴责了一则要求调查蕾切尔入选巴黎奥运会的网上请愿书。澳洲奥委会说，其包含虚假内容，目的是煽动针对蕾切尔的恶意。

澳洲奥委会主席卡罗尔（Carroll）也补充，蕾切尔通过透明且独立的遴选过程被提名，并获取参奥资格。

网站change.org上要求蕾切尔为削弱真正运动员的努力而道歉的请愿书，获得超过5万4000个签名，目前已因错误信息被标记并拿下来。

霹雳舞没有被列为2028年洛杉矶奥运会的比赛项目。